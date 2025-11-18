快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

影／航警破獲跨國運毒集團 主嫌落網一查竟是刑期50年的通緝犯

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

關務署台北關與航警局安檢大隊今年8月間執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現一件自馬來西亞吉隆坡入境之行李X光顯像有異，開箱查驗後發現行李箱夾帶市值超過2千萬的第一級毒品海洛英4.3公斤，並逮捕夾帶毒品入境的馬來西亞籍S嫌。航警局刑大科偵隊循線逮捕6名犯嫌移送桃檢偵辦並於近日起訴。

航警局刑大科偵隊隊長陳綿宗表示，夾帶毒品企圖闖關的馬來西亞籍S嫌落網後向警方辯稱，他以馬來西亞幣2000令吉（約新台幣3萬元）為代價幫忙帶東西來台灣，但是並不知道行李箱裡面的東西是毒品，毒品走私集團僅交代到台灣入境之後就會有人跟他聯絡交貨，S嫌為證明清白也跟警方配合，前往毒品集團指定的新北市板橋區某旅館入住，協助警方抓人。

陳綿宗指出，專案小組經過多日徹夜跟監、蒐證及埋伏，一舉在板橋的旅館外逮捕林姓在台主嫌等6名犯嫌，其中林姓主嫌前科累累，背負多項通緝案在身，經法院判決應合併執行有期徒刑超過50年，林嫌原本過著天涯海角逃亡藏匿的生活，近期疑似為了安頓好剛過門的嬌妻後半生，鋌而走險與同為潛逃至馬來西亞綽號「北影」之通緝犯共組跨境毒品走私集團。

林姓主嫌向警方坦承，原本計畫由馬來西亞籍S嫌將海洛英夾藏於行李箱夾層中闖關入境，再分別找了古姓及游姓犯嫌作為監控組，負責回報S嫌全程入境動態並製作斷點，待確認S嫌順利攜帶毒品入境後，再由他跟老婆及蔣姓共犯前往取貨。

陳綿宗表示，本案依違反毒品危害防制條例將該集團成員移送桃檢偵辦並於近日提起公訴，全案也會將在馬來西亞負責遙控的共犯提供相關單位跨國查緝。航警局呼籲，毒品危害社會程度重大，運毒不但助紂為虐且自毀前程，切勿以身試法致深陷囹圄而後悔莫及。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

海關查驗行李箱，在夾層內發現海洛英4.3公斤。圖／航警局提供
海關查驗行李箱，在夾層內發現海洛英4.3公斤。圖／航警局提供
航警局專案小組經過多日徹夜跟監、蒐證及埋伏，一舉在板橋逮捕多名犯嫌。圖／航警局提供
航警局專案小組經過多日徹夜跟監、蒐證及埋伏，一舉在板橋逮捕多名犯嫌。圖／航警局提供
一名馬來西亞吉男子夾帶市值超過2千萬的第一級毒品海洛英4.3公斤闖關，遭海關及航警逮捕。圖／航警局提供
一名馬來西亞吉男子夾帶市值超過2千萬的第一級毒品海洛英4.3公斤闖關，遭海關及航警逮捕。圖／航警局提供
林姓主嫌跨國運毒遭到逮捕，警方將6名犯嫌移送桃檢偵辦並於近日起訴。圖／航警局提供
林姓主嫌跨國運毒遭到逮捕，警方將6名犯嫌移送桃檢偵辦並於近日起訴。圖／航警局提供

馬來西亞 毒品 行李箱
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／毒駕男建國高架橋上撞一家3口 受害車主：後車如「飛彈來襲」

吸毒無照騎車撞死自行車騎士 新竹累犯蔡男遭重判7年10月

馬來西亞結球萵苣芬普尼殘留超標3倍 近1公噸食藥署要求退運或銷毀

美國加速這類人簽證核發！擬設優先面談名額 川普：確保輕鬆入境

相關新聞

影／毒駕男建國高架橋上撞一家3口 受害車主：後車如「飛彈來襲」

雍姓男子日前深夜駕車行經建國高架橋，突遭後方車輛高速追撞，釀一家三口受傷送醫，警方獲報趕抵，在肇事駕駛車內查獲疑摻有第二...

高雄婦陳屍男友車上 檢方扣1只行李箱擇日複驗死因

高雄市黃姓婦人昨天在同居的陳姓男友車上，經警方發現已經死亡。檢方今天相驗，發覺她身上無明顯外傷，將擇日複驗死因，不過因陳...

影／航警破獲跨國運毒集團 主嫌落網一查竟是刑期50年的通緝犯

關務署台北關與航警局安檢大隊今年8月間執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現一件自馬來西亞吉隆坡入境之行李X光顯像有異...

72人遇假幣商被剝2層皮損失近7000萬 詐團首腦別墅被扣起訴求刑20年

與美元匯率掛鉤的泰達幣（USDT）價格穩定，楊姓、劉姓男子卻以高於市值10%的價碼收購，被害人上當後，楊男等人先交易泰達...

高雄婦遭男友載出門 警方攔車發現氣絕檢相驗中

高雄市53歲的黃姓婦人昨天在住處死亡，陳姓同居男友通知她兒子後開車載她外出。警方找到陳男的轎車，發現黃婦已經死亡，並在車...

影／嘉義角頭「大鼻雨」服毒身亡 警：擁槍討債是頭痛人物

嘉義縣57歲羅春雨綽號「大鼻雨」，11月15日涉嫌持霰彈槍、朝民宅開槍恐嚇，他擁槍自重曾涉犯恐嚇取財、強抽砂石稅，也會向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。