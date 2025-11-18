影／航警破獲跨國運毒集團 主嫌落網一查竟是刑期50年的通緝犯

關務署台北關與航警局安檢大隊今年8月間執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現一件自馬來西亞吉隆坡入境之行李X光顯像有異，開箱查驗後發現行李箱夾帶市值超過2千萬的第一級毒品海洛英4.3公斤，並逮捕夾帶毒品入境的馬來西亞籍S嫌。航警局刑大科偵隊循線逮捕6名犯嫌移送桃檢偵辦並於近日起訴。

航警局刑大科偵隊隊長陳綿宗表示，夾帶毒品企圖闖關的馬來西亞籍S嫌落網後向警方辯稱，他以馬來西亞幣2000令吉（約新台幣3萬元）為代價幫忙帶東西來台灣，但是並不知道行李箱裡面的東西是毒品，毒品走私集團僅交代到台灣入境之後就會有人跟他聯絡交貨，S嫌為證明清白也跟警方配合，前往毒品集團指定的新北市板橋區某旅館入住，協助警方抓人。

陳綿宗指出，專案小組經過多日徹夜跟監、蒐證及埋伏，一舉在板橋的旅館外逮捕林姓在台主嫌等6名犯嫌，其中林姓主嫌前科累累，背負多項通緝案在身，經法院判決應合併執行有期徒刑超過50年，林嫌原本過著天涯海角逃亡藏匿的生活，近期疑似為了安頓好剛過門的嬌妻後半生，鋌而走險與同為潛逃至馬來西亞綽號「北影」之通緝犯共組跨境毒品走私集團。

林姓主嫌向警方坦承，原本計畫由馬來西亞籍S嫌將海洛英夾藏於行李箱夾層中闖關入境，再分別找了古姓及游姓犯嫌作為監控組，負責回報S嫌全程入境動態並製作斷點，待確認S嫌順利攜帶毒品入境後，再由他跟老婆及蔣姓共犯前往取貨。

陳綿宗表示，本案依違反毒品危害防制條例將該集團成員移送桃檢偵辦並於近日提起公訴，全案也會將在馬來西亞負責遙控的共犯提供相關單位跨國查緝。航警局呼籲，毒品危害社會程度重大，運毒不但助紂為虐且自毀前程，切勿以身試法致深陷囹圄而後悔莫及。