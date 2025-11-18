聽新聞
高雄婦陳屍男友車上 檢方扣1只行李箱擇日複驗死因
高雄市黃姓婦人昨天在同居的陳姓男友車上，經警方發現已經死亡。檢方今天相驗，發覺她身上無明顯外傷，將擇日複驗死因，不過因陳男車上有個行李箱，檢方指示扣案待查。
據了解，黃姓婦人（53歲）和陳姓男友（52歲）同居高雄市鳳山區，昨天中午12時許，黃婦的兒子接到陳男去電，稱「你媽要輕生，已經死了」。黃婦的兒子一時連繫不上母親，到母親住處又找不到人，向警方報案。
鳳山警分局緊急協尋，昨天下午2時許在鳳山區和成路找到陳男的休旅車，發現陳男與黃婦躺在車內，敲車窗叫起陳男，陳男開車門後，警方發現黃婦已無氣息，明顯死亡。警方在車內發現注射針筒及1只行李箱，將陳男帶回查辦。
據警方了解，陳男與黃婦都曾經施打毒品，雖陳男稱他與黃婦要輕生，但警方並未全信。今天檢察官相驗，發覺黃婦身上無明顯外傷，將擇日複驗，並指示警方，將用途不明的行李箱扣案，另將陳男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
