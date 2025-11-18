影／毒駕男建國高架橋上撞一家3口 受害車主：後車如「飛彈來襲」

雍姓男子日前深夜駕車行經建國高架橋，突遭後方車輛高速追撞，釀一家三口受傷送醫，警方獲報趕抵，在肇事駕駛車內查獲疑摻有第二級毒品依托咪酯的電子煙彈等物，懷疑毒駕，警詢後依毒品危害防制條例與公共危險罪移送台北地檢署偵辦。

警方日前晚上10點42分獲報，建國高架道路有車禍趕抵，58歲邱姓男子駕車北上行經民權東路匝道口附近，左前車頭撞上前方由28歲雍男駕駛的自小客車右後側，雍男車上2名乘客多處擦挫傷，所幸經送醫後均無大礙。

事發後，雍男將行車紀錄器畫面上傳Youtube頻道WoWtchout，回憶當時後車宛如「飛彈來襲」，一家人連同2歲幼童受驚不已，質疑台灣真的不對毒駕、酒駕增加刑責嗎。

警方表示，邱男車內除查獲疑含依托咪酯的電子煙彈外，還有施用第二級毒品用的吸食器、第一級毒品海洛因使用的分裝勺，研判毒駕，依規定採尿，警詢後移送北檢偵辦。

中山分局強調，毒品危害社會甚鉅，呼籲民眾遠離毒品、珍惜生命與家庭，警方也將持續加強毒品查緝，維護道路與治安安全。