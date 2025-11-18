快訊

苗栗竹南連3起地震！郭鎧紋指地底「1構造」導致 規模6地震發生機率曝

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

影／毒駕男建國高架橋上撞一家3口 受害車主：後車如「飛彈來襲」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

雍姓男子日前深夜駕車行經建國高架橋，突遭後方車輛高速追撞，釀一家三口受傷送醫，警方獲報趕抵，在肇事駕駛車內查獲疑摻有第二級毒品依托咪酯的電子煙彈等物，懷疑毒駕，警詢後依毒品危害防制條例與公共危險罪移送台北地檢署偵辦。

警方日前晚上10點42分獲報，建國高架道路有車禍趕抵，58歲邱姓男子駕車北上行經民權東路匝道口附近，左前車頭撞上前方由28歲雍男駕駛的自小客車右後側，雍男車上2名乘客多處擦挫傷，所幸經送醫後均無大礙。

事發後，雍男將行車紀錄器畫面上傳Youtube頻道WoWtchout，回憶當時後車宛如「飛彈來襲」，一家人連同2歲幼童受驚不已，質疑台灣真的不對毒駕、酒駕增加刑責嗎。

警方表示，邱男車內除查獲疑含依托咪酯的電子煙彈外，還有施用第二級毒品用的吸食器、第一級毒品海洛因使用的分裝勺，研判毒駕，依規定採尿，警詢後移送北檢偵辦。

中山分局強調，毒品危害社會甚鉅，呼籲民眾遠離毒品、珍惜生命與家庭，警方也將持續加強毒品查緝，維護道路與治安安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

58歲邱姓男子日前吸毒後開車，追撞前方紅色轎車。記者翁至成／翻攝
58歲邱姓男子日前吸毒後開車，追撞前方紅色轎車。記者翁至成／翻攝
58歲邱姓男子日前吸毒後開車，追撞前方紅色轎車。記者翁至成／翻攝
58歲邱姓男子日前吸毒後開車，追撞前方紅色轎車。記者翁至成／翻攝

毒品 毒駕 電子煙
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

北市1至9月近千件毒駕 未來快篩拒測「罰18萬、吊銷駕照」

攔違停赫見駕駛無照還毒駕 男拒檢僵持40分鐘警破窗逮人

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐扭送航警

毒駕男前科累累二犯撞死人 法官參考「這數值」裁定收押

相關新聞

72人遇假幣商被剝2層皮損失近7000萬 詐團首腦別墅被扣起訴求刑20年

與美元匯率掛鉤的泰達幣（USDT）價格穩定，楊姓、劉姓男子卻以高於市值10%的價碼收購，被害人上當後，楊男等人先交易泰達...

影／毒駕男建國高架橋上撞一家3口 受害車主：後車如「飛彈來襲」

雍姓男子日前深夜駕車行經建國高架橋，突遭後方車輛高速追撞，釀一家三口受傷送醫，警方獲報趕抵，在肇事駕駛車內查獲疑摻有第二...

高雄婦遭男友載出門 警方攔車發現氣絕檢相驗中

高雄市53歲的黃姓婦人昨天在住處死亡，陳姓同居男友通知她兒子後開車載她外出。警方找到陳男的轎車，發現黃婦已經死亡，並在車...

影／嘉義角頭「大鼻雨」服毒身亡 警：擁槍討債是頭痛人物

嘉義縣57歲羅春雨綽號「大鼻雨」，11月15日涉嫌持霰彈槍、朝民宅開槍恐嚇，他擁槍自重曾涉犯恐嚇取財、強抽砂石稅，也會向...

吸毒無照騎車撞死自行車騎士 新竹累犯蔡男遭重判7年10月

新竹蔡姓男子在去年2月6日下午在住處吸食甲基安非他命後，無照騎重機車，沿新竹縣竹北市西濱路一段（台15線竹港大橋）慢車道...

男載女友離家稱「人已死了」 警找到兩人尋獲疑似毒品注射針筒

高雄市一名50餘歲女子今天上午在住處疑暴斃，同居男友去電女子的兒子「你媽要輕生已經死了」，警方獲報追查男子駕車載走女子，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。