72人遇假幣商被剝2層皮損失近7000萬 詐團首腦別墅被扣起訴求刑20年

與美元匯率掛鉤的泰達幣（USDT）價格穩定，楊姓、劉姓男子卻以高於市值10%的價碼收購，被害人上當後，楊男等人先交易泰達幣，之後再假借投資等手法，請被害人將泰達幣匯入指定錢包，隨即人間蒸發，粗估有72人受害，損失6000多萬元，橋頭地檢署偵結，今起訴楊男等15人，楊、劉兩人並具體求刑20年。

檢警調查，楊姓、劉姓男子為首的詐騙集團，先以現金在網路籌購泰達幣，之後再假冒幣商，透過LINE以投資獲利等手法尋找被害人。

等到有人私訊詢問虛擬貨幣投資後，楊男等人先請被害人以高於泰達幣匯率約10%的價格，向集團內成員假扮的「幣商」購入泰達幣，之後再由楊男的虛擬貨幣錢包出幣給被害人，至於購幣現金，則由劉男指揮車手現場取款。

被害人取得泰達幣後，楊男再謊稱有投資機會，請被害人將籌購的泰達幣轉入特定虛擬錢包，結果泰達幣一轉出，與被害人聯繫的成員隨即消失，無法取得聯繫。

高雄檢警去年起陸續接獲被害人報案，經高雄市刑大蒐證後，由僑檢電信詐欺預警查緝中心主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣指揮偵辦，今年3月間執行搜索，陸續逮捕楊男、劉男及旗下成員、車手等15人到案。

其中楊男、劉男經檢方複訊後，依加重詐欺等罪嫌聲押獲准，檢警另發現楊男等人名下還有市值約3800萬元的透天別墅，連同查獲922萬餘元現金、保時捷電動跑車等、沛納海名錶、名貴金飾等均一併查扣。