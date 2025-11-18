高雄婦遭男友載出門 警方攔車發現氣絕檢相驗中

高雄市53歲的黃姓婦人昨天在住處死亡，陳姓同居男友通知她兒子後開車載她外出。警方找到陳男的轎車，發現黃婦已經死亡，並在車上發現注射針筒，懷疑施打毒品致命，確實死因正由檢方相驗中。

據了解，黃姓婦人和52歲的陳姓男友居住高雄市鳳山區，昨天中午12時許，黃婦的兒子接到陳男去電，稱「你媽要輕生，已經死了」。黃婦的兒子一時連繫不上母親，到母親住處又找不到人，向警方報案。

鳳山警分局緊急協尋，昨天下午2時許在鳳山區和成路找到陳男的休旅車，發現陳男與黃婦躺在車內，敲車窗叫起陳男，陳男開車門後，警方發現黃婦已無氣息，明顯死亡。警方在車內發現注射針筒，將陳男帶回查辦。

據警方了解，陳男與黃婦都曾經吸食毒品，雖陳男稱黃婦「要輕生」，但警方並未相信，報請檢察官相驗。今天上午10時50分，檢方在市立殯儀館相驗，查明黃婦確實死因。