影／嘉義角頭「大鼻雨」服毒身亡 警：擁槍討債是頭痛人物

嘉義縣57歲羅春雨綽號「大鼻雨」，11月15日涉嫌持霰彈槍、朝民宅開槍恐嚇，他擁槍自重曾涉犯恐嚇取財、強抽砂石稅，也會向營造業者揩油，個性較易衝動行事，在道上負面風評居多。因他曾多次犯案，不是第一次被抓，突然服毒身亡讓大家感到錯愕。

據判決書指出，羅春雨曾與友人共同借錢給時任縣議員邱銀海，支票到期後無法兌現，將邱銀海友人駱男打到重傷；他也涉嫌以暴力討債維生，若遇被害人不從便出言恐嚇，曾以裁縫針插入被害人手指、腳趾甲內，再倒入高粱酒到傷口，致被害人心生畏懼而就範。

羅春雨被警方列為治平對象，也是重要績效來源，除了轄區警察在專案期間會找他，就連外縣市警察也會跨區辦案。辦過羅春雨案件的警察透露，羅春雨多次被查獲槍枝，大家都知道他有槍，可能也會改造槍支，但他很狡猾，詢問都矢口否認，拿出鐵證才會承認。

羅春雨罹患大腸癌，在解送看守所前，突在嘉義地檢署拘留室昏倒。警察及法警皆有對羅春雨搜身，僅攜帶手機和少量現金，重病收押機會不高，但因羅春雨涉犯5年以上重罪，檢察官擔心他有再犯疑慮，裁定收押禁見，服毒身亡讓大家感到錯愕。