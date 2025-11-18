快訊

吸毒無照騎車撞死自行車騎士 新竹累犯蔡男遭重判7年10月

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹蔡姓男子在去年2月6日下午在住處吸食甲基安非他命後，無照騎重機車，沿新竹縣竹北市西濱路一段（台15線竹港大橋）慢車道由南往北方向駛至73公里處時，追撞同向前方陳男的自行車，導致陳男人車倒地，頭部外傷併頭皮皮下血腫等，送醫急救仍不治死亡，新竹法院因蔡男為累犯，判決7年10月。

判決書指出，蔡姓男子沒有駕照，在去年2月6日下午5點，在新竹市的住宿以將甲基安非他命放置於玻璃球內燒烤後吸食，晚間6點17分就騎乘重機沿新竹縣竹北市西濱路一段慢車道，由南往北方向駛至73公里處時，因前揭毒品效力發生作用，使其判斷力下降而疏未注意，竟從後追撞同向前方由陳男所騎的自行車，導致陳男人車倒地而受有頭部外傷併頭皮皮下血腫、雙耳出血、右膝挫擦傷，送醫急救後，因神經性休克合併失血性休克而死亡。

法官調查，蔡姓男子從來沒有領有合格的駕照，且有違反毒品危害防制條例、藥事法等案，2019年判3年3月，2021年1月22日縮短刑期假釋出監付保護管束，2022年3月7日縮刑期滿假釋執行完，蔡男5年內故意再犯罪責雷同、施用毒品後不能安全駕駛，為累犯，足認蔡男就刑罰的反應力薄弱，且認依累犯規定加重最低本刑。

法官審酌，毒駕零容忍為全體人民共識，迭經政府一再宣導，而蔡男前有多次施用毒品的前案科刑紀錄，且其從未領有合格駕駛執照，竟於施用第二級毒品甲基安非他命後騎乘普通重型機車上路，並有未注意車前狀況、隨時採取必要安全措施過失，因而撞擊被害人陳男所騎乘的自行車，而導致被害人死亡，犯罪所生危害重大且無可彌補；衡以被告於犯罪後終能坦承犯行、尚知悔悟，惟迄今並未與告訴人家屬達成和解以賠償損害，犯罪所生危害尚未填補。新竹法院判因其累犯判決7年10月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

新竹 毒品 自行車
