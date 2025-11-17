男載女友離家稱「人已死了」 警找到兩人尋獲疑似毒品注射針筒

高雄市一名50餘歲女子今天上午在住處疑暴斃，同居男友去電女子的兒子「你媽要輕生已經死了」，警方獲報追查男子駕車載走女子，1小時後尋獲車輛，發現2人躺在車後座，女子已明顯死亡，男子還活著，車中並發現注射針頭，警方懷疑女子死因不單純，將男子帶回明天再訊問，以釐清案情。

據了解，死者和同樣50餘歲的男友居住在鳳山區，今天下午12點多，女子的兒子接獲母親同居男友來電，告知「你媽要輕生，已經死了」，由於女方兒子連繫不上母親，去住處找不到人，於下午1時報警。

轄區鳳山警分局五甲派出所接獲家屬報案，查訪發現女子同居男友在女方兒子抵達住處前，已先一步駕休旅車將女子載走，立即啟動緊急協尋，以車辨系統追人。

警方在下午近3小時許，發現男子駕駛的休旅車停在和成路路邊停車格，趨前發現男子和女友雙雙躺在車後座，敲門後，男子還活得好好地將車門打開，但身旁女友已明顯死亡，並在車中發現一個疑似毒品的注射針筒，隨即將男子帶回查辦。

據了解，由於男子和死亡的女子先前有吸食毒品的行為，現場也查獲注射針筒，雖男子稱女友要輕生，但警方不排除女子是否因吸毒、被注射毒品或有其他因素導致暴斃，已報請檢察官明天相驗，以釐清確切死因。

死者男友因夜間不偵訊，警方將他帶往刑大拘留室過夜，明天上午再行詢問，以釐清死者死亡過程疑點。

