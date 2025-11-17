槍砲嫌犯在地檢署拘留室疑氰化物中毒身亡？家屬：兩件事完全說不通

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義昨晚間傳出57歲涉槍砲案的羅姓男子在羈押裁定後不久於地檢署拘留室昏倒，送醫後不治，醫院初步診斷「氰化物中毒」；家屬質疑，全程都在司法機關，怎麼可能還會有氰化物？並痛批羅男罹癌病重、需包尿布，檢方明知身體狀況卻仍堅持羈押，質疑司法程序是否適當。檢警表示，依法進行檢身，未發現有異樣，羅男是否服氰化物中毒致死？將待19日解剖釐清死因，再後續調查。

羅男綽號「大鼻雨」，涉嫌持霰彈槍、朝民宅開槍恐嚇等案，昨遭嘉義地檢署聲押禁見獲准。嘉義地院表示，羅男在羈押訊問時曾表示自己罹患癌症，但未提及不適合羈押，法院依據法定程序裁定收押，隨後將他解還地檢署。

檢警表示，從警詢、複訊到準備送往看守所前，均依法進行檢身，未發現任何異狀。然而羅男在拘留室突然表示不適並口吐白沫，法警立即撥打119送至聖馬爾定醫院急救，仍於晚間10時01分宣告不治。醫院初步診斷疑似「氰化物中毒」。

羅男兒子表示，家人只知道父親疑似罹患大腸癌，因不想增加負擔，病況家屬並不完全掌握。但父親已坦承犯行、主動交槍，也清楚自己生病需包尿布，「為何還要押他？他病成這樣，為什麼要讓他那麼痛苦？」更直指「人被收押後怎麼可能還有氰化物？」認為2大疑點必須徹查。

檢警表示，全案將於19日解剖釐清死因，後續調查將包含是否服毒、毒物來源、是否有人協助或管理疏失等方向持續釐清。

羅男涉槍砲案件被收押，警方在路邊扣得涉案槍枝。記者李宗祐／翻攝
對於羅男猝死，家屬提出二大疑點要求查明真相。記者李宗祐／翻攝
羅男涉槍砲案件被收押，警方在路邊扣得涉案槍枝。記者李宗祐／翻攝
