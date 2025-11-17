快訊

KTV毆傷藝人修杰楷、王柏傑 麒麟堂中山分會長暴力討債遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

曾在KTV毆傷藝人修杰楷王柏傑及為統促黨在地檢署攻擊記者的竹聯幫麒麟堂中山分會長陳亞豪，遭檢警查出2023、2024年間，涉嫌吸收未成年人加入幫派並四度率眾暴力討債，新北地檢署依組織犯罪防制條例及刑法恐嚇取財等罪嫌起訴陳男及其小弟共14人。

陳亞豪曾在2024年1月，因台北地檢署偵辦統促黨中央委員兼海峽兩岸台粵交流協會理事長林國信、副理事長李維傑涉犯反滲透法案件時，因不滿媒體拍攝林國信，竟口出「三字經」動手攻擊記者。

同年3月，他又在北市東區知名KTV電梯內，與已逝藝人小鬼妹婿Sam爆發口腳，竟一路追打回包廂，打傷同行藝人修杰楷、王柏傑，事後雙方互不提告，僅由警方依違反社維法裁處。

檢警查出，陳男擔任中山分會會長後，先吸收林姓、董姓、官姓、羅姓、廖姓、曾姓、陳姓、顏姓等小弟，再鼓勵小弟各自積極吸收未成年成員，表示「這個月誰收5個年輕人進來　紅包一萬」。

陳男藉此對外持續接受委託包括暴力討債等「特殊任務」以獲取利益，對內則創建「北麒建設」、「麒麟企業」等通訊軟體群組以指揮、聯繫上述犯罪組織，四處帶小弟以圍毆、電擊棒、辣椒水、球棒等手段暴力討債。

藝人修杰楷、王柏傑等人在KTV被竹聯幫麒麟堂中山分會長陳亞豪毆傷。圖／聯合報系資料照片

