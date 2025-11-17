快訊

阿湯哥人生第一座奧斯卡到手！出道40年獲終身成就獎「不要再骨折」

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

「你媽死了！」女暴斃遭同居男友載走 兒報案…警攔車尋獲屍體

聽新聞
0:00 / 0:00

遭抹黑關說太子詐團來台 李德維：自由時報7日內道歉否則提告

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

從事跨國詐欺洗錢等犯罪的太子控股集團，上月遭美國制裁。自由時報報導，太子集團陸籍高層來台找立委林思銘、前立委李德維關說。李德維表示，相關指控與影射皆為子虛烏有，惡意抹黑，完全與事實不符，喊話自由時報一周內公開澄清並道歉，否則依法提告。

李德維指出，自由時報指控他與林思銘為涉嫌跨國詐欺洗錢的太子集團其陸籍幹部劉學鋒、李丞丞的入境向移民署關說，還查出劉學鋒來台的時間為2015年，李丞丞則是2017年及2018年。然而，林思銘與李德維於2020年才開始擔任第十屆立委，如何穿越時空來「幽靈關說」?相關媒體憑空杜撰，時空錯置，簡直可笑至極，根本是「拿明朝劍斬清朝官」般的荒謬至極。

李德維表示，同遭汙衊的林思銘日前在立法院內政委員會質詢時，即當面向移民署副署長謝文忠詢問該案，謝文忠也明確回應，林思銘確實沒有關切，且具有中國大陸背景者，會有跨機關聯審機制，依相關規定嚴格審查。

李德維說，如今連移民署都已公開否認有關說情事，顯見該篇內容連最基本的查證都付之闕如，也未提出任何證據，根本是假新聞、真烏龍，令人遺憾的是，移民署的澄清已見諸於許多新聞媒體，但自由時報迄今竟隻字未提，難道是烏龍爆料做獨家，自家翻車做獨漏？新聞的專業與倫理蕩然無存。

李德維說，親綠媒體大肆加油添醋，捕風捉影，迄今亦未予更正或澄清，連基本的平衡報導都未見，已對他的名譽造成莫大傷害。因此正告自由時報必須對該篇惡意抹黑的「毒」家報導，於七日內予以澄清並道歉，否則必將採取法律行動，以正視聽並阻歪風。

前立委李德維。圖／聯合報系資料照片
前立委李德維。圖／聯合報系資料照片

移民署 李德維 林思銘 太子集團 詐欺 洗錢
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

遭指關說太子集團陸籍幹部來台 移民署：林思銘沒關切

洗錢案延燒！傳關說助太子集團陸籍核心幹部來台 林思銘急回應

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

鄭麗文要選主席才補繳公職分攤金？ 李德維：認知上有差距

相關新聞

「你媽死了！」高雄女暴斃遭同居男友載走 去電告知女方兒警尋獲屍體

高雄市一名疑染上毒癮的女子，今天上午疑在鳳山區住處吸毒過量暴斃，同居男友去電女子的兒子告知「你媽死了」，女子兒子發現媽媽...

KTV毆傷藝人修杰楷、王柏傑 麒麟堂中山分會長暴力討債遭訴

曾在KTV毆傷藝人修杰楷、王柏傑及為統促黨在地檢署攻擊記者的竹聯幫麒麟堂中山分會長陳亞豪，遭檢警查出2023、2024年...

遭抹黑關說太子詐團來台 李德維：自由時報7日內道歉否則提告

從事跨國詐欺洗錢等犯罪的太子控股集團，上月遭美國制裁。自由時報報導，太子集團陸籍高層來台找立委林思銘、前立委李德維關說。...

槍砲嫌犯在地檢署拘留室疑氰化物中毒身亡？家屬：兩件事完全說不通

嘉義昨晚間傳出 57 歲涉槍砲案的羅姓男子在羈押裁定後不久於地檢署拘留室昏倒，送醫後不治，醫院初步診斷「氰化物中毒」；家...

影／北市3男拒檢駕車衝撞逃逸 警騎車追捕搜出喪屍煙彈1人在逃

陳姓、林姓男子今下午搭友人駕駛汽車在台北市被警方盤查，友人拒檢開車衝撞警察逃逸，3人棄車逃跑，員警騎機車追上逮捕陳、林，搜出依托咪酯類...

酒駕7次拒測罰504萬罰不怕 北市「拒測大王」林彥池再度酒駕摔車

曾7次拒絕酒測累計高達504萬元罰款，被稱為北市「拒測大王」的57歲林彥池，前晚（14日）騎機車行經新北市新店區時不明原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。