遭抹黑關說太子詐團來台 李德維：自由時報7日內道歉否則提告

從事跨國詐欺洗錢等犯罪的太子控股集團，上月遭美國制裁。自由時報報導，太子集團陸籍高層來台找立委林思銘、前立委李德維關說。李德維表示，相關指控與影射皆為子虛烏有，惡意抹黑，完全與事實不符，喊話自由時報一周內公開澄清並道歉，否則依法提告。

李德維指出，自由時報指控他與林思銘為涉嫌跨國詐欺洗錢的太子集團其陸籍幹部劉學鋒、李丞丞的入境向移民署關說，還查出劉學鋒來台的時間為2015年，李丞丞則是2017年及2018年。然而，林思銘與李德維於2020年才開始擔任第十屆立委，如何穿越時空來「幽靈關說」?相關媒體憑空杜撰，時空錯置，簡直可笑至極，根本是「拿明朝劍斬清朝官」般的荒謬至極。

李德維表示，同遭汙衊的林思銘日前在立法院內政委員會質詢時，即當面向移民署副署長謝文忠詢問該案，謝文忠也明確回應，林思銘確實沒有關切，且具有中國大陸背景者，會有跨機關聯審機制，依相關規定嚴格審查。

李德維說，如今連移民署都已公開否認有關說情事，顯見該篇內容連最基本的查證都付之闕如，也未提出任何證據，根本是假新聞、真烏龍，令人遺憾的是，移民署的澄清已見諸於許多新聞媒體，但自由時報迄今竟隻字未提，難道是烏龍爆料做獨家，自家翻車做獨漏？新聞的專業與倫理蕩然無存。