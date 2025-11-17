醫：車禍撞擊可能內出血不察 錯過黃金救援時間

卅四歲徐男車禍，自行走至醫院看診時突昏迷不治；輔大醫院外傷科主任蔡煥文說，民眾發生車禍後應警覺胸腹部內出血和特殊腦部外傷等症狀，以免錯失黃金救援時間。

蔡煥文指出，台灣強制戴安全帽後，頭部外傷比率大幅下降，反而是胸、腹等部位創傷漸增。機車騎士事故有可能被龍頭撞擊到胸、腹部位置，由於撞擊面積小力量集中，很容易導致內出血，包括心包膜積血、肺積血與肝臟、脾臟撕裂傷等。

這些器官出血一開始民眾可能不太會感到非常疼痛，僅是胸悶或腹部悶悶的，有些人可能自行吃一些止痛藥緩解。但若出血量積到一定程度，傷者會喘不過氣、劇痛等。此時民眾才就醫，有可能為時已晚，錯過黃金治療時間。

蔡煥文說，頭部外傷比率雖已下降，仍要留意危險的ＥＤＨ「硬腦膜外出血」，患者可能受傷後短暫昏迷，但到院時又恢復清醒，形成所謂「清醒間隔」；醫療人員容易誤判無大礙，之後可能迅速惡化。

蔡煥文說，若出現失憶、逐漸加劇胸悶或胸痛、腹痛持續惡化、吃止痛藥無法緩解，須立即就醫，因張力性氣胸或血胸、心包膜出血，可能在極短時間內危及生命。民眾不論事故多輕微，只要有任何不適應立即就醫檢查，必要時留院觀察六小時以上。

資深救護員說，車禍現場患者意識清醒可表達身體狀況，會依患者傷勢進行初步處置再送醫。曾有患者車禍時無外傷，意識清醒，無任何不適拒絕送醫，但回家休息，就再也沒有醒過來。提醒民眾車禍或意外事故時，要立即就醫或請求消防救護協助。