聽新聞
0:00 / 0:00
影／北市內湖兩男拒檢駕車逃逸 警騎車追捕搜出喪屍煙彈
陳姓男子今下午開車載林姓男子在台北市內湖區被員警盤查，拒檢駕車逃逸，員警騎機車追上，搜出依托咪酯類「喪屍煙彈」1顆及電子煙油1瓶，逮捕兩人依毒品、妨害公務罪偵辦，查出陳因詐欺案被通緝，將解送歸案。
警方調查，20歲陳姓男子今下午4時許開車載35歲林姓男子，經北市內湖新湖一路，內湖警分局文德派出所副所長陳明昶、警員王淯群騎機車巡邏經過，發現該車可疑趨前盤查，目視車內疑有喪屍煙彈。
陳忽然開車逃逸，員警騎車追至民權大橋附近逮捕兩人，搜出喪屍煙彈1顆、電子煙油1瓶、電子煙主機2支及折疊刀2把，帶回偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
