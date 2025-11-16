聽新聞
酒駕7次拒測罰504萬罰不怕 北市「拒測大王」林彥池再度酒駕摔車
曾7次拒絕酒測累計高達504萬元罰款，被稱為北市「拒測大王」的57歲林彥池，前晚（14日）騎機車行經新北市新店區時不明原因自摔，救護人員發現他雙手多處擦挫傷所幸送醫後無大礙。警方酒測發現林男酒測值達0.83毫克，詢後將他依公共危險罪嫌送辦。
台北市交通事件裁決所今年7月公告酒（毒品）駕累犯，當中罰鍰最高且累犯次數最多者為林彥池，拒測7次，已累計高達504萬元罰款，禁考駕照33年。
不料林男仍持續酒駕，前天晚間8時許騎機車返家行經新北市新店區寶高路時，疑酒後精神恍惚自摔倒地，救護人員發現他雙手多處擦挫傷、胸口疼痛立即將他送醫，經治療後已無生命危險。警方對林彥池進行酒測，酒測值達0.83嚴重超標，依公共危險罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
