快訊

圖書館突現眼鏡蛇咬人！龍井分館主任疑惑「不曾有蛇」 初查無人為因素

為照顧兒童身心健康 賴清德總統宣布：衛福部將成立「兒童及家庭署」

再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象 有利勝選

聽新聞
0:00 / 0:00

酒駕7次拒測罰504萬罰不怕 北市「拒測大王」林彥池再度酒駕摔車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

曾7次拒絕酒測累計高達504萬元罰款，被稱為北市「拒測大王」的57歲林彥池，前晚（14日）騎機車行經新北市新店區時不明原因自摔，救護人員發現他雙手多處擦挫傷所幸送醫後無大礙。警方酒測發現林男酒測值達0.83毫克，詢後將他依公共危險罪嫌送辦。

台北市交通事件裁決所今年7月公告酒（毒品）駕累犯，當中罰鍰最高且累犯次數最多者為林彥池，拒測7次，已累計高達504萬元罰款，禁考駕照33年。

不料林男仍持續酒駕，前天晚間8時許騎機車返家行經新北市新店區寶高路時，疑酒後精神恍惚自摔倒地，救護人員發現他雙手多處擦挫傷、胸口疼痛立即將他送醫，經治療後已無生命危險。警方對林彥池進行酒測，酒測值達0.83嚴重超標，依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林彥池酒後騎車自篩，酒測值達0.83。記者黃子騰／翻攝
林彥池酒後騎車自篩，酒測值達0.83。記者黃子騰／翻攝
林彥池14日晚間酒後騎機車行經新北市新店區寶高路時自摔。記者黃子騰／翻攝
林彥池14日晚間酒後騎機車行經新北市新店區寶高路時自摔。記者黃子騰／翻攝

酒測 罰款
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

北市多景點未積極宣傳行銷 議員籲加強活化：不要只辦光鮮亮麗活動

雲林酒駕死傷數較113年增28人 次要道路也強化取締

北市男運動後突倒地 輪休消防員秒施救...送醫前「恢復呼吸心跳」

「台大男神」夜店狂歡酒駕千萬法拉利 警才提醒找代駕折返逮人

相關新聞

酒駕7次拒測罰504萬罰不怕 北市「拒測大王」林彥池再度酒駕摔車

曾7次拒絕酒測累計高達504萬元罰款，被稱為北市「拒測大王」的57歲林彥池，前晚（14日）騎機車行經新北市新店區時不明原...

影／外國2名女扒手九份偷日本遊客錢包...火燒車圍觀露行蹤 警認出逮人

先前有日本遊客在新北市九份遭扒竊，警方鎖定2名外國女子涉案卻不知去向。九份昨發生火燒車，伺機作案的2人到場看熱鬧，眼尖員...

抓青旅毒咖驚見手機「槍支照」 警衝蘆洲民宅查獲槍彈

台北市警方日前偵辦嚴姓男子持毒案，在嚴男手機中發現新北蘆洲一處吸毒窩點及槍支照片，上月循線搜索，查獲使用過的毒品K盤、電...

國道40萬件檢舉 近半是「鬼切車」

國道未依規定變換車道違規案件有上升趨勢，警方年均受理四十萬件高速公路交通違規檢舉，近半是未依規變換車道，連續數年蟬聯第一...

違規變換車道 國道事故第二大肇因

警方統計未依規定變換車道是國道車禍第二大肇事原因，僅次於未保持行車安全距離。警方表示，未依規變換車道、未保持安全車距常伴...

交通違規檢舉影片 約3成未成案

民眾檢舉未依規定變換車道等高速公路交通違規，約三成案件未被警方舉發。國道警方指出，須檢視當下行車狀況綜合判斷是否侵犯他人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。