抓青旅毒咖驚見手機「槍支照」 警衝蘆洲民宅查獲槍彈

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前偵辦嚴姓男子持毒案，在嚴男手機中發現新北蘆洲一處吸毒窩點及槍支照片，上月循線搜索，查獲使用過的毒品K盤、電子煙彈、改造手槍1把、9mm子彈4顆，現場吳姓男子坦承持有槍毒，全案詢後分送台北、新北地檢署偵辦，擴大清查中。

警方調查，台北市中正一分局今年8月接獲轄內一間青年旅館通報，有住客形跡可疑，員警到場後，在客房角落一團「大亨堡」包裝紙中發現3顆空的電子煙彈，帶回初驗呈毒品依托咪酯陽性反應，旋即擴大追查。

專案小組查出，該客房案發前有3男2女入住，經搜索約談18歲嚴姓男子並通知其餘4人到案後，確認毒品煙彈是嚴男持有，詢後依違反毒品危害防制條例將嚴男移送台北地檢署偵辦。

過程中，警方在嚴男手機中發現，他曾與其他友人前往新北市蘆洲區一處民宅內吸毒，手機中還留有槍支影像，警方旋即展開蒐證，10月22日上午展開第2波搜索行動。

警方在現場查獲毒品K盤、用過的空電子煙彈，以及改造手槍1把、9mm子彈4顆，毒品部分初驗皆呈陽性反應，現場共4名男子在場，其中民宅承租者20歲吳姓男子坦承持有槍毒，警方詢後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例將吳男移送新北地檢署偵辦，也將其餘3人帶返驗尿，持續追查槍毒來源。

警方強調， 面對毒品及非法持有槍械絕不容忍，民眾切勿心存僥倖，以身試法，警方將持續積極打擊各類犯罪，貫徹「除惡務盡、淨化治安」決心

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方到新北蘆洲民宅搜索時，現場共4名男子在場，其中民宅承租者20歲吳姓男子坦承持有槍毒。圖／讀者提供
警方到新北蘆洲民宅搜索時，現場共4名男子在場，其中民宅承租者20歲吳姓男子坦承持有槍毒。圖／讀者提供
警方在新北蘆洲一處民宅查獲毒品K盤、用過的空電子煙彈，以及改造手槍1把、9mm子彈4顆。圖／讀者提供
警方在新北蘆洲一處民宅查獲毒品K盤、用過的空電子煙彈，以及改造手槍1把、9mm子彈4顆。圖／讀者提供
員警到青年旅館後，在客房角落一團「大亨堡」包裝紙中發現3顆空的電子煙彈，帶回初驗呈毒品依托咪酯陽性反應。圖／讀者提供
員警到青年旅館後，在客房角落一團「大亨堡」包裝紙中發現3顆空的電子煙彈，帶回初驗呈毒品依托咪酯陽性反應。圖／讀者提供

