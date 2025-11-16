聽新聞
交通違規檢舉影片 約3成未成案

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

民眾檢舉未依規定變換車道等高速公路交通違規，約三成案件未被警方舉發。國道警方指出，須檢視當下行車狀況綜合判斷是否侵犯他人路權，部分檢舉影片過程不完整而未舉發，建議民眾檢舉時提供對象變換車道前後的完整影像，以利警察審核。

國道警方表示，依法院判例，不能僅依兩車之間的法定安全距離，判斷是否違規變換車道，還要參酌當下路況、行駛速度、與他車相對距離、是否緊急避難等因素，才能斷定有無侵犯他人先行路權；即便違規行為只有短短三秒鐘，檢舉影片還是要保留一定長度供員警審視，包含變換車道前、中、後的完整畫面，舉證越完整，對警方舉發越有幫助。

國道警方統計，舉證失敗常見原因包括違規日期、時間、地點或車牌填寫錯誤、影片模糊不夠清晰、違規事實不明確。

官警說，市售行車記錄器大廣角前鏡頭不易清晰拍到違規車輛牌照，檢舉人容易看錯車號，尤其雙方相對車速差距較大、陰雨天和夜晚等低光環境，容易造成影像動態模糊、字跡難辨；另外，民眾常選錯違規事實和違規項目，可先點閱「違規事實與條款對照表」，並於「違規事實內容」欄位加註敘述。

國道公路警察局交通科長婁自強說，檢舉案經分隊初審、大隊複審、警察局覆核，確保違規事實具體可辨、法條引用正確、程序合法、開罰後經得起法庭檢驗，避免誤罰與行政爭訟。

交通違規 國道
