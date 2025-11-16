聽新聞
違規變換車道 國道事故第二大肇因
警方統計未依規定變換車道是國道車禍第二大肇事原因，僅次於未保持行車安全距離。警方表示，未依規變換車道、未保持安全車距常伴隨出現，危害用路人安全，加強取締。
一名國道警官說，許多駕駛習慣不佳，變換車道不打方向燈或未全程使用，依道路交通安全規則，駕駛須在開始變換動作前「事先顯示」方向燈，在動作前中後均「全程使用」；部分車款方向燈撥桿是撥一次閃三下燈後跳回，駕駛須再撥桿，直到車輛完全進入新車道、車身擺正、所有輪胎都在新車道內才能停止閃燈，否則就算違規。
不過，網路流傳民眾實驗影片，若按交通規則，在變換車道之前提早打方向燈，後方車輛往往立即加速衝上前，就是不肯讓。
警官說，交通秩序需駕駛共同維護，互不相讓形成惡性循環，有些人乾脆不打方向燈、一打燈就驟然切換車道或全程只閃二、三下，這類「鬼切」會造成後車措手不及，危險性高。
他說，無預警變換車道會讓其他駕駛難以預測行駛路線，增加壓力及不確定性，長期下來容易導致判斷錯誤，為極度危險的駕駛行為，可能觸犯道路交通管理處罰條例的「危險駕駛」罰則。
另外，行駛國道未保持安全距離與間隔，容易因前車煞車等變化，突然受驚或因反應時間、煞車距離不足，造成追撞，甚至引發連環車禍致多人傷亡及交通癱瘓。
