家中藏1公斤毒品…毒販原助警逮上游獲減刑 又上訴翻供遭逆轉改判4年

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

新北市林姓男子因持有多種毒品準備販售被逮，一審坦承犯行並供出上游「阿峰」被依意圖販賣而持有第二級毒品罪判1年6月徒刑，林男不服，在檢察官未上訴的前提選擇上訴，改口否認販售意圖，二審法官認為他翻供避罪、犯後態度不佳，撤銷原判決，判有期徒刑4年。全案仍可上訴。

判決指出，林男去年6月間透過手機與綽號「阿峰」的男子聯繫，在桃園市楊梅區一間麥當勞前購得多包混合毒品咖啡包、甲基安非他命、愷他命及其他三級、四級毒品，帶回位於新北市住處伺機販售，警方依線報搜索他住處，查獲毒品共110包，檢驗含二至四級毒品成分，並扣得手機、電子磅秤與夾鏈袋

新北地院認為，林男販毒情節明確，但因全案坦承犯行並供出上游，使警方得以循線查獲「阿峰」鍾姓男子，依毒品危害防制條例第17條減刑，判處1年6月徒刑。

林男不滿刑度，上訴改口辯稱「購毒是為自用」，聲稱當時因戒斷症狀混亂，在律師勸告恐被羈押才坦白犯行，然而，高等法院查核警詢、偵訊與原審筆錄，認為當時均有律師在場，他的自白清楚具任意性，翻供理由不足採信。

高院指出，林男持有毒品數量龐大，其中甲基安非他命淨重達870公克、愷他命達95公克，且扣得電子磅秤、夾鏈袋等販售工具，還以LINE與多名對象以暗語聯繫交易，顯示具販賣意圖，林男翻供否認販售，辯稱逾一公斤毒品是為了自用，不符減刑條件，撤銷原判決。

合議庭認定林男持有大量毒品伺機牟利，助長吸毒風氣危害社會，犯下意圖販賣而持有第二級毒品而混合二種以上毒品罪，依毒品危害防制條例判第9條加重其刑，改判4年徒刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高等法院外觀照。圖／聯合報系資料照
毒品 夾鏈袋 新北
