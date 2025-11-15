台中狠女狂虐6歲男童 美工刀割手、狠揍成熊貓眼...扯到他髮量稀疏

台中李姓女子幫林姓男友照顧6歲大兒子期間，因情緒失控拿鐵製球棒痛毆、用美工刀割傷他，還連續痛毆釀熊貓眼，甚至狠扯男童頭髮造成髮量稀疏，警方獲到場見男童傷痕累累，李女仍辯稱「是男童自己造成的」，檢方不採信從重依妨害幼童發育罪嫌起訴她。

檢方起訴指出，李女2024年10月起至今年1月負責照顧男童，她今年1月15日竟在太平區住處拿鐵製球棒痛毆男童手、腳及肩膀，又持美工刀割傷他左手臂，甚至揮拳狠揍男童眼睛，並連續拉扯頭髮。

檢方發現，李女情緒失控，接連痛毆男童仍不罷休，還拿衣架繼續痛打，直到當天下午太平分局獲報到場，發現男童身上傷痕累累緊急送醫，醫師診斷男童四肢、身體挫傷，雙眼也成熊貓眼，眼睛、眼周都有出血。

檢方訊時，李女坦承打過男童臉頰釀瘀青，並拿不求人按摩器具打他腳背，但矢口否認凌虐，辯稱是男童眼睛傷勢是他不小心跌倒撞到桌角，手上刀傷是他拿剪刀剪餅乾不小心造成。

李女還說，男童頭髮稀疏，是其不洗澡導致掉髮，另身上有燙傷可能是拿她的打火機去玩造成，自己看到的話會制止；但男童就身上傷勢，均指證是遭李女打傷。

檢方根據醫院驗傷、警方調查過程及台中市家庭暴力及性侵害防治中心訪查等，認定李女犯嫌明確，偵結從重依妨害幼童發育罪嫌起訴她。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線