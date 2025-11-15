金門岸巡拆檢貨物查獲200包大陸農藥 依法查處

第九岸巡隊料羅商港安檢所昨日在執行貨物拆檢勤務時，罕見查獲大陸農藥～氟胺氰菊酯條1批共200包，毛重13.52公斤、淨重12.46公斤，案件依試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法及農藥管理法移送主管機關裁處。

為配合中央防疫政策，海巡署金馬澎分署持續針對進港船舶實施全面安檢及貨物拆檢等強化邊境管制作為，並置重點於防堵以小三通夾帶中國貨物而後中轉至台灣，全力阻絕未經檢疫及違禁品違規入境。

據了解，除了昨天查獲的農業外，另自10月22日發生非洲豬瘟疫情以來，已累計查獲中國螺螄粉3321包，合計淨重1138.34公斤，

農業部前日也宣布自本月6日起取消豬肉郵包「首次非故意免罰」措施，今後凡違規輸入含豬肉包裹，不論故意與否，初犯即重罰20萬元至100萬元。