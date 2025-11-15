「雄獅部隊」天兵偷抽電子菸 寢室又搜出1顆喪屍煙彈GG了
在陸軍機械化步兵269旅服役的張姓一兵，去年12月間放假外出歡唱，買了喪屍煙彈，後因偷抽電子菸遭檢舉，班長在寢室找到含依托咪酯的煙彈，桃園地院依持有二級毒品判拘40日，緩刑2年期間保護管束，提供60小時義務勞務並參加3場法治課。
起訴指出，新北市張姓役男於2024年8月15日入伍，派發在陸軍機械化步兵269旅又名雄獅部隊的砲兵營砲2連服役，同年12月16日凌晨0時30分在新北市「歌喉讚KTV」1樓，向Instagram帳號「邱邱」女子，以1600元購買含有第二級毒品依托咪酯成分的煙彈1顆非法持有。
後因張男在營區內吸食電子菸遭舉報，今年1月14日上午11時30分，營區幹部前往桃園市楊梅區高山頂營區105兵舍3樓寢室內，翻找出張男所有含二級毒品依托咪酯成分的煙彈，案經憲兵指揮部桃園憲兵隊報告偵辦。
法官審酌，被告無視於政府推動的禁毒政策，明知依托咪酯為毒品危害防制條例所列管第二級毒品，猶漠視法令禁制而非法持有，所為非但助長毒品流通，極易滋生其他犯罪，也影響社會秩序及善良風俗，這行為不可取。
考量被告本案持有毒品的種類、數量及期間，暨其犯罪動機、目的、家庭經濟生活狀況、智識程度及犯罪後坦承犯行的態度等情狀，量處適當之刑，諭知易科罰金，另查被告無前科，衡酌素行及涉案情節，堪認是一時失慮，犯後深具悔意，以暫不執行為適當，宣告緩刑。
