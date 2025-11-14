藝人閃兵爆不完 「閃兵一班」王大陸涉偽造文書求刑1年

快訊

中央社／ 新北14日電

新北地檢署偵辦閃兵案，今天起訴12人。今年2波起訴加上日前自首者，已知涉案藝人達18人。據了解，檢方也針對第1波起訴者具體求刑，王大陸則依刑法偽造文書罪求刑1年。

新北檢警今年2月起偵辦藝人王大陸閃兵案，5月再追查出多名藝人涉案，新北地檢署6月偵結，依涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪起訴主嫌陳志明、王大陸等28人。今天檢方再起訴修杰楷、陳柏霖等12人。

目前已知涉案藝人包括6月起訴的王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、前男團SpeXial成員Teddy（陳向熙）、模特兒陳信維、舞台劇演員黃博石10人。今天再起訴5名藝人修杰楷、陳柏霖、Energy成員謝坤達張書偉、棒棒堂小杰（廖允杰），再加上日前自首的唐振剛、薛仕凌、阿達，已知有18藝人涉案。

檢方今天針對起訴的5名藝人修杰楷、陳柏霖等，以公眾人物對青年世代具相當影響力，卻蓄意逃兵等理由，具體求刑2年8月。

據了解，檢察官也針對第1波起訴的役男具體求刑，4個月兵役者求刑1年，1年兵役者則求刑2年2月。至於王大陸當時因陳志明入監，未能完成後續逃兵犯行，雖不構成妨害兵役治罪條例，但也依刑法偽造文書罪求刑1年。

新北地檢署偵辦閃兵案，今天起訴12人。今年2波起訴加上日前自首者，已知涉案藝人達18人。檢方也針對第1波起訴者具體求刑，藝人王大陸（中）則依刑法偽造文書罪求刑1年。記者黃義書／攝影
新北地檢署偵辦閃兵案，今天起訴12人。今年2波起訴加上日前自首者，已知涉案藝人達18人。檢方也針對第1波起訴者具體求刑，藝人王大陸（中）則依刑法偽造文書罪求刑1年。記者黃義書／攝影

藝人 王大陸 兵役 偽造文書 閃兵案 張書偉 修杰楷 坤達
