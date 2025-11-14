快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

裝高血壓手法曝！藝人閃兵案檢今起訴 修杰楷、坤達等人遭求刑2年8月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

藝人閃兵愈爆愈多，自從藝人王大陸最先被查獲，新北檢警依閃兵集團首腦陳志明及成員手機和通訊軟體等對話紀錄擴大清查，許多藝人自知法網難逃，陸續出面自首，目前全案涉案藝人已達17人，「閃兵一班」王大陸、陳零九、威廉、陳大天等9人已先起訴，檢方今天再偵結起訴12人，包括藝人修杰楷、謝坤達、陳柏霖、張書偉、廖允杰等5人與5名逃兵役男，另有主嫌陳志明及共犯李名宸。

新北檢指出，閃兵集團主嫌陳志明利用制度漏洞指示役男憋氣影響血壓檢測或安排槍手代檢，偽造不實檢測結果，並吸收2共犯參與，使為數眾多役男規避服兵役義務，犯罪情節重大等情，建請法院從重量處6年刑期；修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等5人身為藝人屬公眾人物，享有高度媒體關注與名聲所帶來社會紅利，對青年世代具有相當影響力與示範作用，仍蓄意規避兵役，嚴重悖離社會對公眾人物期待與公民應盡責任，考量其等法定役期均為1年10月，建請法院量處有期徒刑2年8月。

另古子易等5名役男，僅因工作等個人因素，即委託陳志明協助逃避兵役，嚴重破壞兵役制度公信，其中法定役期為4個月者，建請法院量處有期徒刑1年；法定役期1年者，建請法院量處有期徒刑2年2月。

檢方指出，藝人修杰楷等5人均無罹患高血壓疾病，2010年至2021年間，由陳志明收取10萬元至30萬元不等之費用，教導前開役男向區公所申請役男變更體位複檢，將役男兵籍資料體位從「常備役」變 更為「複檢過程中」或「體位未定」，在複檢時，由陳志明代為量測自費附掛24小時血壓機，取得中度或重度高血壓的複檢結果，致縣市政府徵兵檢查會將部分役男兵籍資料體位 從「常備役」變更為「替代役」或「免役」，並陳報內政部役政司之役男體位審查會審核後，核發役男免役證明書。

2021至2024年間，陳志明、李名宸2人明知古姓男子等5名役男均無罹患高血壓疾病，收取10萬元至22萬元不等價格，教導以憋氣影響血壓檢測或由陳志明等槍手代為量測自費附掛24小時血壓機等不法方式，取得醫院開立重度高血壓診斷證明書後，由役男持向區公所、兵役局或民政局辦理役男變更體位申請複檢，取得役男變更體位申請複檢核定通知書，將役男兵籍資料之體位從「常備役」變更為「複檢過程中」或「體位未定」，再安排役男至醫院複檢， 推由被告陳志明代為量測自費附掛24小時血壓機，取得重度高血壓複檢結果，致縣市政府徵兵檢查會將部分役男兵籍資料體位從「常備役」變更為「免役」，並陳報內政部役政司役男體位審查會審核後，核發役男免役證明書。

藝人閃兵案，新北檢方今起訴藝人修杰楷、謝坤逵（中）等5名藝人和5役男，其中藝人為公眾人物，建請法院具體求刑2年8月。圖／聯合報系資料照
藝人閃兵案，新北檢方今起訴藝人修杰楷、謝坤逵（中）等5名藝人和5役男，其中藝人為公眾人物，建請法院具體求刑2年8月。圖／聯合報系資料照

