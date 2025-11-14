豐原五口曾盼「別再有無辜人受害」 檢對詐騙求重刑：姑息恐引惡養亂

台中豐原王姓一家五口遇投資詐騙集體走上絕路，台中地檢署查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等人1536萬。檢方更揭露，王家生前留下文字呼喊「不要再有無辜人受害」，檢方直言，面對詐騙，量刑不應過輕否則恐「引惡、養亂」，對李求處15年以上徒刑。

中檢查出，李女（49歲）向王家五口、7名被害人以「團購投資」、「黃金詐騙」等詐術，詐得1536萬5003元。王家人後拒絕繼續投錢，李就以違約金等名目強索530萬元，還不斷傳訊恐嚇，逼的王家五口走上絕路。

檢察官在起訴書中寫下，當「詐騙」在現代儼然成為一門「行業」，充斥社會角落、橫行各領域，反映資本主義社會中，金錢慾望凌駕法律之上。唯有執掌審判權柄者，能透過量刑匡正傾頹的價值觀，昭示國家公權力嚴厲訴追詐欺犯罪的決心，也彌補被害人傷痛。

檢察官表示，當豐原王家人找不到存在的意義走上絕路，當李女無視生命逝去，仍不斷編造謊言試圖卸責，量刑更成為重要指引，讓當事人感到法律的莊嚴與溫度。

檢察官說，或許，司法審判並不是解決一切問題的萬靈丹，但在重大個案中，司法審判揭示的指 引，至少是一帖止痛劑與防腐劑，否則若過於「宅心仁 厚」、「流於姑息」，終究會「引惡、養亂」，並「轉開閭閰忍戾之風。」

檢察官直言，誠如豐原王家人留下文字所呼喊「希望我們家的狀況，可以不再讓他們傷害其他無辜的人」。因此，量刑除了教化功能，更在避免「引惡、養亂」。

因此檢方綜合李女犯行、態度，造成後果等，向法院求處15年以上徒刑，以求事理之平，並維法紀。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980