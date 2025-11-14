快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

豐原五口曾盼「別再有無辜人受害」 檢對詐騙求重刑：姑息恐引惡養亂

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原王姓一家五口遇投資詐騙集體走上絕路，台中地檢署查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等人1536萬。檢方更揭露，王家生前留下文字呼喊「不要再有無辜人受害」，檢方直言，面對詐騙，量刑不應過輕否則恐「引惡、養亂」，對李求處15年以上徒刑。

中檢查出，李女（49歲）向王家五口、7名被害人以「團購投資」、「黃金詐騙」等詐術，詐得1536萬5003元。王家人後拒絕繼續投錢，李就以違約金等名目強索530萬元，還不斷傳訊恐嚇，逼的王家五口走上絕路。

檢察官在起訴書中寫下，當「詐騙」在現代儼然成為一門「行業」，充斥社會角落、橫行各領域，反映資本主義社會中，金錢慾望凌駕法律之上。唯有執掌審判權柄者，能透過量刑匡正傾頹的價值觀，昭示國家公權力嚴厲訴追詐欺犯罪的決心，也彌補被害人傷痛。

檢察官表示，當豐原王家人找不到存在的意義走上絕路，當李女無視生命逝去，仍不斷編造謊言試圖卸責，量刑更成為重要指引，讓當事人感到法律的莊嚴與溫度。

檢察官說，或許，司法審判並不是解決一切問題的萬靈丹，但在重大個案中，司法審判揭示的指 引，至少是一帖止痛劑與防腐劑，否則若過於「宅心仁 厚」、「流於姑息」，終究會「引惡、養亂」，並「轉開閭閰忍戾之風。」

檢察官直言，誠如豐原王家人留下文字所呼喊「希望我們家的狀況，可以不再讓他們傷害其他無辜的人」。因此，量刑除了教化功能，更在避免「引惡、養亂」。

因此檢方綜合李女犯行、態度，造成後果等，向法院求處15年以上徒刑，以求事理之平，並維法紀。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

檢方依詐欺等罪嫌起訴「李團長」李女，痛斥她施壓逼迫才釀王家五口喪命，求處15年以上徒刑，以還死者公道。圖／報系資料照
檢方依詐欺等罪嫌起訴「李團長」李女，痛斥她施壓逼迫才釀王家五口喪命，求處15年以上徒刑，以還死者公道。圖／報系資料照

詐騙 檢察官 豐原
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

豐原五口命案「李團長」瞎扯擁1億會員、自認沒錯 龐氏騙局手法曝

豐原5口命案起訴求刑15年 鄰居怒太輕：關個幾年又出來騙人

豐原五口枉死！遭「虛構合約」強索違約金 檢嘆非笨而是主嫌太惡

「無止盡的壓榨、無止盡的還債」豐原五口命案 檢曝王家遺書血淚真相

相關新聞

裝高血壓手法曝！藝人閃兵案檢今起訴 修杰楷、坤達等人遭求刑2年8月

藝人閃兵愈爆愈多，自從藝人王大陸最先被查獲，新北檢警依閃兵集團首腦陳志明及成員手機和通訊軟體等對話紀錄擴大清查，許多藝人...

藝人閃兵案新北檢今再一波 起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人

藝人閃兵愈爆愈多，自從藝人王大陸最先被查獲，新北檢警依閃兵集團首腦陳志明及成員手機和通訊軟體等對話紀錄擴大清查，許多藝人...

豐原五口命案「李團長」瞎扯擁1億會員、自認沒錯 龐氏騙局手法曝

台中豐原王姓一家五口遇投資詐騙走上絕路，台中地檢署查出「李團長」李姓女子以團購、刷卡買黃金保證獲利話術，狠詐王家等人15...

豐原五口曾盼「別再有無辜人受害」 檢對詐騙求重刑：姑息恐引惡養亂

台中豐原王姓一家五口遇投資詐騙集體走上絕路，台中地檢署查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等人1536萬。...

豐原5口命案起訴求刑15年 鄰居怒太輕：關個幾年又出來騙人

台中豐原一家5口命案，全家人因遭詐騙投資輕生，震驚全國，檢方時隔3個多月，今天終於依涉嫌詐欺、偽造文書及恐嚇等罪偵結，起...

前屋主無理要求補齊賣房差價 莽漢怒潑汽油傷3人

李姓男子不滿陳姓前屋主頻催他償還賣房差價，去年11月間某晚帶著汽油桶找陳談判，進門就吵起來，陳的女友和兒子聞聲下樓，4人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。