豐原5口命案起訴求刑15年 鄰居怒太輕：關個幾年又出來騙人

台中豐原一家5口命案，全家人因遭詐騙投資輕生，震驚全國，檢方時隔3個多月，今天終於依涉嫌詐欺、偽造文書及恐嚇等罪偵結，起訴關鍵人物李姓女團購主，並具體求刑15年，但讓鄰居不滿地表示，這種害人一家慘死的惡人，檢方求刑的刑度太輕了，呼籲台灣司法一定要提高詐騙案件的刑度，法官更應從重量刑，以懲治壞人。

網友更忿忿不平地說，不只李姓團購主的惡行，另一名關鍵人物張姓美容師如今仍舊逍遙法外，。今日台中檢方起訴李姓團主求刑得知判決後直呼太輕，關個幾年又出來騙人。

李姓團購主的詐騙惡行，導致豐原王姓一家5口輕生的命案，相鄰的店家聽聞起訴後，大多不願表達意見，王家的軍品商店招牌如今早已全部拆下來，據知屋主本就是王家的親戚，目前正在重新裝潢待租，而隔壁手機行今天則拉下鐵門未營業。

鄰居則不捨地說，王家夫妻都是老實人，曾見過身材壯碩的李女，態度凶狠的到王家逼債；指出李女害死5條人命，但關個幾年就放出來了，應該要判更重，當地居民也說，「這種害人一家慘死的惡人，檢方求刑的刑度太輕了」，台灣當前詐騙案件太猖獗，呼籲「法，不能向不法讓步」，一定要加重詐騙犯刑度。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980