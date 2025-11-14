快訊

藝人閃兵案新北檢今再一波 起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

藝人閃兵愈爆愈多，自從藝人王大陸最先被查獲，新北檢警依閃兵集團首腦陳志明及成員手機和通訊軟體等對話紀錄擴大清查，許多藝人自知法網難逃，陸續出面自首，目前全案涉案藝人已達17人，「閃兵一班」王大陸、陳零九、威廉、陳大天、Teddy陳向熙、阿虎、陳信維、大根、李銓等9人已先起訴，檢方今天再起訴修杰楷、謝坤達陳柏霖等12人。

新北地檢署偵辦藝人閃兵案，今年11月初繼Energy前成員唐振剛、金鐘視帝薛仕凌後，藝人阿達也到案，3人中僅唐請回，後兩人均以30萬元交保；目前全案已有17名藝人涉案。

「閃兵一班」王大陸、陳零九、威廉、陳大天、Teddy陳向熙、阿虎、陳信維、大根、李銓等9人已先行起訴；上周新北地院開庭，除王大陸尚未開庭，另8人全部認罪，求取法官輕判或緩刑，但檢方不同意。

至於「閃兵二班」修杰楷、陳柏霖、Energy書偉和坤達、棒棒堂小杰，在檢警拘提、交保後，紛紛出面向大眾及粉絲道歉。

新北檢方今偵結，依妨害兵役條例等罪嫌，起訴修杰楷、坤達、陳柏霖等12人。12人中，藝人為修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰，5名役男袁偉賓、劉勁、李宗翰、古子易、徐瑋聰，及2名相關同夥陳志明、李名宸。

藝人閃兵案，新北地檢署今起訴修杰楷、坤達（見圖）、陳柏霖等12人。圖／聯合報系資料照
藝人閃兵案，新北地檢署今起訴修杰楷（見圖）、坤達、陳柏霖等12人。圖／聯合報系資料照
藝人 新北 王大陸 修杰楷 坤達 陳柏霖 閃兵案 閃兵藝人
相關新聞

藝人閃兵案新北檢今再一波 起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人

藝人閃兵愈爆愈多，自從藝人王大陸最先被查獲，新北檢警依閃兵集團首腦陳志明及成員手機和通訊軟體等對話紀錄擴大清查，許多藝人...

豐原五口曾盼「別再有無辜人受害」 檢對詐騙求重刑：姑息恐引惡養亂

台中豐原王姓一家五口遇投資詐騙集體走上絕路，台中地檢署查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等人1536萬。...

豐原五口命案「李團長」瞎扯擁1億會員、自認沒錯 龐氏騙局手法曝

台中豐原王姓一家五口遇投資詐騙走上絕路，台中地檢署查出「李團長」李姓女子以團購、刷卡買黃金保證獲利話術，狠詐王家等人15...

豐原5口命案起訴求刑15年 鄰居怒太輕：關個幾年又出來騙人

台中豐原一家5口命案，全家人因遭詐騙投資輕生，震驚全國，檢方時隔3個多月，今天終於依涉嫌詐欺、偽造文書及恐嚇等罪偵結，起...

前屋主無理要求補齊賣房差價 莽漢怒潑汽油傷3人

李姓男子不滿陳姓前屋主頻催他償還賣房差價，去年11月間某晚帶著汽油桶找陳談判，進門就吵起來，陳的女友和兒子聞聲下樓，4人...

北所上月誤釋人犯！法院急限制出境出海 3日後逮回籠

台北看守所上月25日誤釋人犯，許姓男子涉毒品、妨害自由等案件遭檢方通緝，去年被逮後因他案發監執行，今年到10月因服刑期滿...

