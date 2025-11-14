快訊

前屋主無理要求補齊賣房差價 莽漢怒潑汽油傷3人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

李姓男子不滿陳姓前屋主頻催他償還賣房差價，去年11月間某晚帶著汽油桶找陳談判，進門就吵起來，陳的女友和兒子聞聲下樓，4人打成一團，汽油四處潑灑在屋內及每人身上，李憤而點火引燃釀陳家3人嚴重燒燙傷，幸未釀死亡悲劇，桃園地檢署依殺人未遂罪起訴。

起訴指出，57歲李男與陳男原是朋友關係，2020年間李男以1180萬元買下陳男楊梅的房子，詎料，近年房價上漲，陳見該屋現在能賣得更高的價錢，認為自己吃大虧了，因此要求李男將「差價」還給他，雙方因此糾紛而心生不滿 。

2024年11月8日晚間8時餘，李男騎車先在楊梅某加油站，帶著自備塑膠桶購買了77元近3公升的汽油，然後一路往北於8時40分抵達陳男的平鎮區陸橋南路租屋處，一進門就與陳發生口角爭執。

李隨即將汽油潑灑於客廳、樓梯口，並朝陳身上潑，陳就讀中學的兒子和陳的張姓女友聽到爭吵聲紛紛下樓查看，李也朝他倆身上潑汽油，4人發生拉扯衝突後，李隨即以打火機往陳的身上點火，火勢迅速燃燒，並延燒到陳的女友及未成年兒子。

造成陳的臉、雙手、左臂及左臀有二至三度燒傷，佔總體表面積25％；陳子左前臂及雙下肢二至三度燒傷，體表面積18％；張姓女友臉部、雙側小腿、雙側大腿、右手掌及額頭二至三度燒傷，佔總體表面積28％的傷勢，李男犯案後騎車逃離並於8時44分向楊梅警分局草湳派出所自首，查扣打火機、空的汽油桶及購油發票。

陳姓少年受傷後跑離1樓火場求救，鄰居幫忙打119報案，消防人員及時到場撲滅火勢，並將受傷的陳男及張女救出送醫，該屋也因及時撲滅未達燒毀、破壞主要效用而未遂。

檢方認為，李男對陳友、張女所為觸犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂及殺人未遂等罪，對陳姓少年所為，觸犯兒童及少年福利與權益保障法及刑法的故意對未成年人放火燒毀現供人使用之住宅未遂，以及故意對未成年人犯殺人未遂等罪，將從重依對未成年人犯殺人未遂罪論處。

李男與陳友因房屋買賣糾紛提著汽油桶上門談判，雙雙起口角演變成全武行，陳友的張姓女友及未成年兒子下樓助陣同遭潑汽油，李點燃後逃離釀3傷，桃園地檢署依對未成年人犯殺人未遂罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
李男與陳友因房屋買賣糾紛提著汽油桶上門談判，雙雙起口角演變成全武行，陳友的張姓女友及未成年兒子下樓助陣同遭潑汽油，李點燃後逃離釀3傷，桃園地檢署依對未成年人犯殺人未遂罪起訴。記者陳恩惠／翻攝

殺人未遂 縱火
