前屋主無理要求補齊賣房差價 莽漢怒潑汽油傷3人

李姓男子不滿陳姓前屋主頻催他償還賣房差價，去年11月間某晚帶著汽油桶找陳談判，進門就吵起來，陳的女友和兒子聞聲下樓，4人打成一團，汽油四處潑灑在屋內及每人身上，李憤而點火引燃釀陳家3人嚴重燒燙傷，幸未釀死亡悲劇，桃園地檢署依殺人未遂罪起訴。

起訴指出，57歲李男與陳男原是朋友關係，2020年間李男以1180萬元買下陳男楊梅的房子，詎料，近年房價上漲，陳見該屋現在能賣得更高的價錢，認為自己吃大虧了，因此要求李男將「差價」還給他，雙方因此糾紛而心生不滿 。

2024年11月8日晚間8時餘，李男騎車先在楊梅某加油站，帶著自備塑膠桶購買了77元近3公升的汽油，然後一路往北於8時40分抵達陳男的平鎮區陸橋南路租屋處，一進門就與陳發生口角爭執。

李隨即將汽油潑灑於客廳、樓梯口，並朝陳身上潑，陳就讀中學的兒子和陳的張姓女友聽到爭吵聲紛紛下樓查看，李也朝他倆身上潑汽油，4人發生拉扯衝突後，李隨即以打火機往陳的身上點火，火勢迅速燃燒，並延燒到陳的女友及未成年兒子。

造成陳的臉、雙手、左臂及左臀有二至三度燒傷，佔總體表面積25％；陳子左前臂及雙下肢二至三度燒傷，體表面積18％；張姓女友臉部、雙側小腿、雙側大腿、右手掌及額頭二至三度燒傷，佔總體表面積28％的傷勢，李男犯案後騎車逃離並於8時44分向楊梅警分局草湳派出所自首，查扣打火機、空的汽油桶及購油發票。

陳姓少年受傷後跑離1樓火場求救，鄰居幫忙打119報案，消防人員及時到場撲滅火勢，並將受傷的陳男及張女救出送醫，該屋也因及時撲滅未達燒毀、破壞主要效用而未遂。