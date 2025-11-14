北所上月誤釋人犯！法院急限制出境出海 3日後逮回籠

台北看守所上月25日誤釋人犯，許姓男子涉毒品、妨害自由等案件遭檢方通緝，去年被逮後因他案發監執行，今年到10月因服刑期滿，但尚有妨害自由案待審理，新北地院在許男即將獲釋前夕召開羈押庭，裁定許男服刑期滿後續押，北所疑似作業疏忽誤放許男，法院得知後上月27日緊急強制處分限制出境出海8月，所幸上月29日深夜新莊警方協助法警在三峽其友人處將人拘提到案送回籠續押。

據悉，新北市許姓男子有多次吸毒、傷害前科，因涉妨害自由案件遭通緝，去年10月被逮時採尿檢測，驗出呈陽性反應，檢方另分案將他起訴。

新北地院審理時考量許男2022年1月才因吸毒送觀察、勒戒執行結束並獲檢方不起訴處分，卻在3年內再犯、漠視法令禁制，審酌其坦承於新北土城某處所吸食安非他命，今年7月判處3月徒刑，得易科罰金9萬元。

另新北地檢署又調查許男涉及1起妨害自由案件，發現他和6名友人去年初持開山刀、鎮暴槍討債，將被害人綑綁毆打又將人押至鶯歌民宅監禁，依妨害自由等罪嫌起訴。

許男因毒品案各先前傷害等案件判刑定讞，去年通緝被捕發監執行，今年10月25日服刑屆滿，但審理其妨害自由案件的法官憂心，許男有多次逃亡遭通緝前科，若將他釋放恐難以追溯，10月23日召開羈押庭，裁定須服刑後續押。

未料，台北看守所疑似作業疏忽，未注意法官押票，於10月25日將許男釋放，新北地院得知後，立即通知司法警察至許男住處及經常出沒地查察未果，緊急強制處分許男自10月27日起限制出境、出海8月，幸經新莊警方協助法警於上月29日深夜11時許將躲在友人處的許男拘提到案。