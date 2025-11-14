快訊

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

聽新聞
0:00 / 0:00

豐原五口命案…檢斥「李團長」施壓逼迫釀慘劇 求重刑15年還死者公道

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，7月初被發現集體走上絕路震驚社會，台中地檢署追查發現，幕後主嫌「李團長」李姓女子因背負債務就以龐氏騙局，狠詐王家等人1536萬；檢方痛斥李女施壓逼迫才釀王家五口喪命，依詐欺罪嫌起訴，求處15年以上徒刑，以還死者公道。

中檢指出，7月2日相驗王家五口輕生案，因現場遺書提及一家疑因參與團購、黃金等投資，遭人恐嚇追債不堪負荷而輕生，檢方指派主任檢察官吳錦龍，及檢察官汪思翰、洪瑞君、張時嘉、洪明賢，及黃芝瑋組成專案小組追查，以釐清真相、還死者公道。

檢方第一時間對王家五口的手機、平板數位採證、鑑識還原，查出外號「李團長」的李女（45歲）2019年負責公司因團購經營不善積欠薪資、跳票，她向當舖借錢周轉債務沈重，2024年6月起她透過李姓美容師與王家大女兒認識。

檢方發現，李女利用「龐氏騙局」向王家五口，還有其餘7名被害人，以發起「團購投資」、「黃金詐騙」等詐術，詐得1536萬5003元；後來王家人察覺異常拒絕繼續投錢，李今年6月起就以違約金等名目強索530萬元，還不斷傳訊恐嚇。

王家人被迫將房子設定抵押，向李女指定的當鋪借款200萬元，其中176萬元卻被李當場拿走，7月初王家不堪精神壓力、債務壓迫，集體走上絕路。

檢方7月14日二度搜索李女，將她向法院聲押禁見獲准，今全案偵結依詐欺、非法吸金、洗錢、偽造文書、恐嚇取財等罪嫌起訴她。

檢察官並表示，李女長期以虛構投資名義行詐，手段惡劣，惡性重大，又以恐嚇、施壓逼迫釀王家五口喪命，嚴重震撼社會，李在偵查中仍矢口否認犯行，甚至試圖影響證人、妨礙偵查， 毫無悔意。

檢察官認為，量刑不僅關乎個案公平，也是司法公信與社會價值體現，綜合李女手段、動機、損害及態度，建請法院衡酌其惡性深重、對社會危害，從重量處15年以上徒刑，以維持社會正義。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

檢方依詐欺等罪嫌起訴「李團長」李女（中），痛斥她施壓逼迫才釀王家五口喪命，求處15年以上徒刑，以還死者公道。圖／報系資料照
檢方依詐欺等罪嫌起訴「李團長」李女（中），痛斥她施壓逼迫才釀王家五口喪命，求處15年以上徒刑，以還死者公道。圖／報系資料照

詐騙 債務 恐嚇 偽造文書
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

黃明志捲謝侑芯命案獲釋暴瘦 老父悲痛發聲：幫不上忙

豐原娃娃車自撞分隔島 司機昏迷送醫、6幼童1老師受驚嚇

涉謝侑芯猝死命案 黃明志自由了！暴瘦露面 15年女友全程守候

相關新聞

豐原五口命案…檢斥「李團長」施壓逼迫釀慘劇 求重刑15年還死者公道

台中豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，7月初被發現集體走上絕路震驚社會，台中地檢署追查發現，幕後主嫌「李團長」李姓...

北所上月誤釋人犯！法院急限制出境出海 3日後逮回籠

台北看守所上月25日誤釋人犯，許姓男子涉毒品、妨害自由等案件遭檢方通緝，去年被逮後因他案發監執行，今年到10月因服刑期滿...

新聞眼／長照3.0將上路 照顧重擔仍難解

八旬老婦悶死癱瘓五十年兒子，法院判決指這種源於「極其特殊而複雜之動機」的犯行，無法與一般殺人相提並論，建請總統特赦。府方...

8旬母悶死身障兒 石崇良挺特赦

台北市八旬劉姓婦人涉悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，連日來建請總統特赦的聲音不斷，總統府昨表示將視司法程序完成後再為後...

兒少性侵追訴期釋憲案停擺 民團盼憲法法庭速運作

憲法法庭停擺近300天，民間團體及多名律師今天表示，目前仍有兒少性侵追訴期釋憲案、同婚未溯及既往違憲疑義案等，有待憲法法...

影／高雄砂石場保全擁槍自重...工寮聚會吸毒 海巡突擊逮人

高雄市一處砂石場陳姓保全擁槍自重，常與鄭姓、莊姓友人聚在工寮吸毒，也會轉售毒品；海巡署偵防分署台南查緝隊為肅清槍支，循線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。