涉虐童成植物人 檢起訴求刑12年

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻宋原彰／高雄報導

四歲劉姓男童昏迷送醫，腦部重創成植物人，高雄地檢署查出男童生母鄭姓同居人涉虐，昨依妨害幼童發育等罪起訴鄭男，具體求刑十二年。

該法因「剴剴案」修正加重刑期，虐殺幼童最重可判死刑，致重傷處十年以上；鄭男是該法修正後首例檢方起訴求處重刑案件。

男童今年九月十八日送醫，昏迷指數三，急救後脫險但腦部受損嚴重，無法言語、活動，目前仍昏迷。醫院通報警方及社會局，查出是廿六歲鄭男施暴。

檢方調查，九月十五日晚間，鄭男要男童在陽台半蹲，涉抓男童撞牆多次，隔天男童頭痛鄭置之不理，男童病情惡化，兩天後就醫已難挽回。男童九歲哥哥也曾遭鄭男以木棍痛毆，身上多處傷痕。檢方依高醫兒保醫療中心報告，認定鄭男長期凌虐二名幼童。

但男童非九月才遭虐，檢方查出今年二至五月，男童就讀幼兒園老師曾多次發現他受傷，還拍照記錄，卻未向上通報；依傷勢判斷園方錯失七個月通報黃金期，社政單位無法提早介入。

園方表示男童活潑好動，身上出現過擦傷，當時男童告訴老師是跟哥哥玩耍，媽媽也證實小孩在家有碰撞；因男童傷勢輕微才未通報。

高雄市社會局說，已針對受虐兄弟聲請緊急保護令，生母配合接受家庭處遇計畫及親職教育輔導；至於幼兒園未通報，將依兒少法規定調查，查證屬實將開罰。

虐童 植物人
