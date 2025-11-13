新聞眼／長照3.0將上路 照顧重擔仍難解

八旬老婦悶死癱瘓五十年兒子，法院判決指這種源於「極其特殊而複雜之動機」的犯行，無法與一般殺人相提並論，建請總統特赦。府方昨以「案件仍在司法程序中，不會介入個案」，待司法程序完成再為後續，文中附註將持續強化長照支持網絡，避免類似悲劇發生。

我國長照系統以「輔助」照顧為主軸，不取代家庭對家人照顧責任，卻疏忽國內約有兩萬多戶家庭，需要照顧長期照顧臥床、無自理能力的重症或極重症患者，雖可聘外籍看護，但想尋求廿四小時長照機構，又面對床位有限、收費高昂等課題，許多家庭承受沉重照顧及經濟壓力。

台灣社會照顧壓力呈倍數累積，在孝道與倫理強化照顧責任下，導致無力的照顧者不敢說出「我需要幫忙」，使許多照顧家庭成為未被辨識的高風險族群。如同八旬老婦人事件，當壓力突破最後臨界值，長照悲歌終將再次發生。

長照三點○明年上路，政府強調「醫養合一」，仍著重在長者健康復能、在地安老，進入重症、極重症狀況，才能獲得入住長照機構一年最高補助十二萬元；但觀察政府過去補助政策衍生現象，預期長照機構將坐地起價，補助將直接被業者以「成本提高」為由增加收費，照顧家庭的經濟重擔依舊沒有解決。

目前依「長照服務法」設置一一二家長照機構，床位數九千多床，但一張床比周杰倫演唱會門票還難搶，照顧重症患者責任仍回歸到家人身上。總統府回應「將強化長照支持網絡」，更應把焦點放在長照悲歌發生的本身，具體在長照三點○政策提出支持方案，才能避免悲劇再發生。