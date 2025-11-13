8旬母悶死身障兒 石崇良挺特赦

八旬劉姓婦人涉悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，連日來建請總統特赦的聲音不斷，引發各界討論。本報資料照片

台北市八旬劉姓婦人涉悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，連日來建請總統特赦的聲音不斷，總統府昨表示將視司法程序完成後再為後續；身障團體則要求政府建立「照顧者被承接、被照顧者能活下去」制度，衛福部不該卸責。

劉婦照顧五十三歲兒子五十年，二○二三年她確診新冠肺炎、身體衰弱，擔心無力繼續照顧，極度絕望下將兒子悶死。台北地方法院五月宣判，考量婦人獨力照料半世紀、行為出於身心崩潰與無奈，依殺人罪判刑二年六月，判決中罕見建請總統依「赦免法」特赦。

高院日前開庭，支持特赦聲音不斷；衛福部長石崇良昨在立法院接受質詢表態支持特赦，強調事件反映出照顧者支持系統不足，政府必須做得更多。民眾黨前主席柯文哲也於臉書表態支持，盼政府「別在悲劇之上，再製造另一個悲劇」。

總統府發言人郭雅慧昨回應，個案尚在司法程序中，基於尊重司法獨立，政府不會介入個案。各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。

身障團體則要求衛福部不該卸責，應設法建構完善社區支持系統。台灣障礙者權益促進會聲明，照顧太累成為剝奪生命的理由，形同削弱障礙者生命權，司法不該只同情障礙者，政府應建立「照顧者被承接、被照顧者能活下去」制度，補足障礙者照顧資源網絡服務缺口。

一名曾照顧身障兒子四十年的母親說，照顧悲劇是衛福部未接住社會弱勢的家庭，特赦一開恐淪身障者輓歌，讓障礙者「被安樂死」。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，照顧悲歌反映我國重度失能者照顧資源不足，涉及照顧者權利與被照顧者生命，必須謹慎。

台灣身障者自立生活聯盟秘書長林君潔呼籲政府正視制度漏洞，將資源投入重點從「鼓勵機構」轉向「落實自立生活」，盡快修正「身障權法」確保自立生活的精神、服務能具體實踐。