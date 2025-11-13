聽新聞
8旬母悶死身障兒 石崇良挺特赦

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真沈能元周佑政／台北報導

八旬劉姓婦人涉悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，連日來建請總統特赦的聲音不斷，引發各界討論。本報資料照片
八旬劉姓婦人涉悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，連日來建請總統特赦的聲音不斷，引發各界討論。本報資料照片

台北市八旬劉姓婦人涉悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，連日來建請總統特赦的聲音不斷，總統府昨表示將視司法程序完成後再為後續；身障團體則要求政府建立「照顧者被承接、被照顧者能活下去」制度，衛福部不該卸責。

劉婦照顧五十三歲兒子五十年，二○二三年她確診新冠肺炎、身體衰弱，擔心無力繼續照顧，極度絕望下將兒子悶死。台北地方法院五月宣判，考量婦人獨力照料半世紀、行為出於身心崩潰與無奈，依殺人罪判刑二年六月，判決中罕見建請總統依「赦免法」特赦。

高院日前開庭，支持特赦聲音不斷；衛福部長石崇良昨在立法院接受質詢表態支持特赦，強調事件反映出照顧者支持系統不足，政府必須做得更多。民眾黨前主席柯文哲也於臉書表態支持，盼政府「別在悲劇之上，再製造另一個悲劇」。

總統府發言人郭雅慧昨回應，個案尚在司法程序中，基於尊重司法獨立，政府不會介入個案。各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。

身障團體則要求衛福部不該卸責，應設法建構完善社區支持系統。台灣障礙者權益促進會聲明，照顧太累成為剝奪生命的理由，形同削弱障礙者生命權，司法不該只同情障礙者，政府應建立「照顧者被承接、被照顧者能活下去」制度，補足障礙者照顧資源網絡服務缺口。

一名曾照顧身障兒子四十年的母親說，照顧悲劇是衛福部未接住社會弱勢的家庭，特赦一開恐淪身障者輓歌，讓障礙者「被安樂死」。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，照顧悲歌反映我國重度失能者照顧資源不足，涉及照顧者權利與被照顧者生命，必須謹慎。

台灣身障者自立生活聯盟秘書長林君潔呼籲政府正視制度漏洞，將資源投入重點從「鼓勵機構」轉向「落實自立生活」，盡快修正「身障權法」確保自立生活的精神、服務能具體實踐。

長照 殺人 特赦 衛福部 石崇良
×

高雄4歲童遭虐變植物人 幼兒園被轟未通報…老師震驚「那時傷勢很輕」

高雄爆發兒虐案，4歲男童遭母親同居人凌虐成植物人昏迷不醒，檢警發現男童過去也曾受傷，幼兒園有拍照記錄，未即時通報遭外界責...

新聞眼／長照3.0將上路 照顧重擔仍難解

八旬老婦悶死癱瘓五十年兒子，法院判決指這種源於「極其特殊而複雜之動機」的犯行，無法與一般殺人相提並論，建請總統特赦。府方...

涉虐童成植物人 檢起訴求刑12年

四歲劉姓男童昏迷送醫，腦部重創成植物人，高雄地檢署查出男童生母鄭姓同居人涉虐，昨依妨害幼童發育等罪起訴鄭男，具體求刑十二...

兒少性侵追訴期釋憲案停擺 民團盼憲法法庭速運作

憲法法庭停擺近300天，民間團體及多名律師今天表示，目前仍有兒少性侵追訴期釋憲案、同婚未溯及既往違憲疑義案等，有待憲法法...

影／高雄砂石場保全擁槍自重...工寮聚會吸毒 海巡突擊逮人

高雄市一處砂石場陳姓保全擁槍自重，常與鄭姓、莊姓友人聚在工寮吸毒，也會轉售毒品；海巡署偵防分署台南查緝隊為肅清槍支，循線...

