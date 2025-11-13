快訊

國軍留營率節節高？ 藍委揭「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

森崴虧損風暴延燒、高層請辭 正崴集團3家公司14日復牌

高雄4歲童遭虐變植物人 幼兒園被轟未通報…老師震驚「那時傷勢很輕」

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導

高雄爆發兒虐案，4歲男童遭母親同居人凌虐成植物人昏迷不醒，檢警發現男童過去也曾受傷，幼兒園有拍照記錄，未即時通報遭外界責難，社會局也強調，若查證屬實將依兒少法開罰。園方說明，小孩子身上確實曾出現小傷，告知老師是在家跟哥哥玩耍時受傷，且媽媽也坦承小孩在家有碰撞，因而判斷傷勢未達通報程度。

高雄鳳山一名媽媽帶著4歲及9歲兒子跟鄭姓男友同居，今年9月15日晚間，鄭男要求4歲男童在陽台半蹲，並抓他的額頭多次撞牆，3日後男童嘔吐昏迷送醫，昏迷指數3分，至今未脫離險境。醫療團隊發現男童腦部有大面積出血、腦幹毀損，幾乎無法言語、活動，且身上有多處傷口，懷疑他受虐，通報警方及高雄市社會局。

高雄地檢署今起訴涉嫌施虐的鄭姓男子，並求處重刑12年。此外，男童今年2月起身上就出現不明傷勢，幼兒園老師也有拍照記錄，卻未及時反映，錯失7個月通報黃金時間。

高市社會局表示，此案是配合檢方指揮偵辦，今獲悉檢方調查個案於幼兒園就讀期間曾有傷勢而未通報，將依警方調查資料查辦，如幼兒園知悉未通報，將依兒少法第53條通報規定，處6千元以上6萬元以下罰鍰。

遭控幼兒園園長說明，受虐男童活潑好動，送醫前一天都還正常上課、行為舉止毫無異常，也未告訴老師他身體不舒服，曠課時還以為他是急病送醫，經警方通知才得知小孩可能受虐，而且傷勢很嚴重，師長聽到消息均感到震驚及難過。

針對為何沒有即時通報一事，園長解釋，男童身上確實斷斷續續出現過小傷，不過小朋友告訴老師是跟哥哥玩耍造成，另跟男童媽媽求證，對方也說小孩在家確實有碰撞。過程中老師都很認真處理且跟家長溝通，因初步認定是小傷，沒有第一時間通報，沒有一發現有傷就立即通報，成為最大疏失。

高雄發生虐童案，4歲男童被母親同居人抓頭撞牆導致頭部重創，至今仍昏迷不醒。圖／讀者提供
高雄發生虐童案，4歲男童被母親同居人抓頭撞牆導致頭部重創，至今仍昏迷不醒。圖／讀者提供

幼兒園 小孩
×

