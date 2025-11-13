快訊

兒少性侵追訴期釋憲案停擺 民團盼憲法法庭速運作

中央社／ 台北13日電

憲法法庭停擺近300天，民間團體及多名律師今天表示，目前仍有兒少性侵追訴期釋憲案、同婚未溯及既往違憲疑義案等，有待憲法法庭回應，呼籲盡速恢復運作、保障性別人權。

台灣光寰協會、長髮警察葉繼元憲法訴訟代理人郭德田、台灣伴侶權益推動聯盟律師團總召集人許秀雯等人，今天共同出席記者會，呼籲憲法法庭應恢復運作。

台灣光寰協會秘書長林韋任表示，依民國95年以前的刑法規定，強制性交、強制猥褻等性犯罪追訴期為20年，但依國際研究，包含兒少在內的性侵倖存者，需20至30年才敢於求助；法務部也統計，20年來已有超過千名被害人因時效問題無法提告，使得許多加害者至今仍逍遙法外。

林韋任說，憲法法庭公告受理「112年度憲民字第384號」案件，審理「民國95年以前性暴力犯罪追訴期規定」是否違憲，至今已有37名倖存者加入釋憲行列、用一生追求正義，呼籲朝野與大法官應重視性暴力犯罪追訴期限制，盡速解決憲法法庭失能僵局。

兒少性侵倖存者幽妠也現身表示，她曾遭遇過多次性侵犯與性騷擾，從第一次被傷害到找到方法求助，花了23年；法律的時效，完全跟兒少性創傷的真實療癒時間以及揭露時間脫節，請求憲法法庭能重啟審理。

因為留長髮被記多支申誡、考績丙等的保二總隊員警葉繼元，因認為「警察人員儀容規定」有違性別平等，到司法院聲請釋憲。郭德田表示，此案108年就已進入憲法法庭，但至今仍卡著，冀望現任大法官應站在憲政立場，並盡到憲法忠誠義務，捍衛憲法權利。

許秀雯則說，在立法院同婚專法通過前，已有許多同志在儀式婚年代就舉辦過公開結婚儀式，有的則遠赴他國進行同性伴侶合法登記，最後卻因台灣行政與立法的動作太慢、此等不可歸責於他們的事由，以致於再也來不及依據新法登記結婚，影響後續權益。

許秀雯表示，台灣同婚專法沒有真正校正回歸、補償過去違憲侵害帶來的後果，「同婚必須溯及既往」，衷心期盼憲法法庭可以早日正常運作，針對同婚專法未能溯及既往校正、違憲侵害此一涉及多元性別轉型正義議題，做出決定和指引。

多起性別變更登記廢除強制手術案件代理律師謝孟釗則說，伴侶盟代理多起跨性別變更性別強制手術的訴訟，台灣至今仍維持過時的內政部函釋見解，規定性別變更應出具摘除性器官手術證明，嚴重傷害跨性別者身體完整與人性尊嚴。

謝孟釗說，強制手術違法、違憲，也沒有任何必要性，目前已經有11起法院判決認為內政部函釋違憲，內政部依然沒做任何回應；對跨性別者來說，能夠制衡的機關只有憲法法庭，但在憲法法庭持續停擺情況下，跨性別者是否還有機會到憲法法庭發聲。

民間團體及多名憲法訴訟代理人今天共同呼籲，憲法法庭應盡速恢復運作，也邀請廣大人民支持憲法法庭恢復運作，並籲總統與國會應盡一切努力補足大法官。

