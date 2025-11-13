影／高雄砂石場保全擁槍自重...工寮聚會吸毒 海巡突擊逮人

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

高雄市一處砂石場陳姓保全擁槍自重，常與鄭姓、莊姓友人聚在工寮吸毒，也會轉售毒品；海巡署偵防分署台南查緝隊為肅清槍支，循線追查將陳等3人逮捕，起出2把具有殺傷力的改造手槍及子彈35發，還有各式毒品，近期相關鑑定報告出爐，將持續追查槍支與毒品來源。

台南查緝隊今年6月接獲線報，高雄市大社區一處砂石場內的陳姓保全（53歲）擁槍自重，除了本身吸毒外，也會轉賣毒品，並在毒品交易時帶槍防身；陳還有二名友人鄭姓男子（54歲）、莊姓男子（40歲），平時都聚在一起吸毒，或幫忙轉售毒品。

台南查緝隊報請橋頭地檢署檢察官梁詠鈞指揮偵辦，並與彰化縣警員林分局、偵防分署嘉義查緝隊、南部分署第一一岸巡隊等單位組成專案小組；經追查掌握陳等人都會聚在砂石場工寮吸毒，今年7月10日利用天候惡劣，大雨滂沱之際，聲請搜索票、拘票突擊搜索。

台南查緝隊會同警方霹靂小組荷槍實彈，在陳等三人鬆懈之際攻堅，前後夾擊，迅速壓制工寮內、外嫌犯，消弭可能的駁火衝突；共起出改造手槍2支、改造手槍子彈35發、制式散彈槍子彈5發、第一級毒品海洛因11.2公克、第二級毒品安非他命43.6公克及依托迷酯372公克。

另外，還有手槍子彈頭、彈殼及槍械改造工具一批、毒品吸食工具、電子秤分裝袋等違法物品，成功防堵槍、毒流入市面；據了解，陳、鄭聲稱一人持有一把槍，莊則沒有槍支，他們只是拿來防身，沒有做其他的事。莊因案已被發布通緝，被捕後入監執行。

台南查緝隊將3人依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，後續將再追查槍支與毒品上游來源；近期3人的驗尿報告出爐，鑑定確認均有海洛因、安非他命及依托迷脂陽性反應，槍支鑑定報告也出爐確認有殺傷力，均再將相關報告移送檢方偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南查緝隊會同警方霹靂小組荷槍實彈，在陳姓男子等三人鬆懈之際攻堅，前後夾擊，迅速壓制工寮內、外嫌犯。記者袁志豪／翻攝
毒品 台南 吸毒
