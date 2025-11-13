北聯幫跨海運3億槍毒案今開庭 洩密律師丁啟修直接認罪求緩刑

北聯幫幹部王浩莆、俞繼森等人涉利用貿易公司進口Coach名牌包，以海運貨櫃夾藏市價逾3億元的槍毒來台，檢警二波搜索查獲大麻、MDMA（俗稱搖頭丸）共159公斤及3把槍，更離譜的是，查出律師丁啟修在偵查階段洩漏機密，致警方搜索撲空。士林地檢署上月依毒品、槍砲等罪嫌起訴5人，求處王無期徒刑，建請重判丁。士林地院今開庭，丁坦承犯行請求緩刑。

丁啟修被控利用俞男辯護律師身分，今年4月趁共犯在押時進入看守所律見，將包括毒品分裝廠、販毒據點等案情抄錄後轉交他人，再由販毒集團上游掌握移轉槍毒。警方6月赴基隆市七堵執行搜索時發現現場已遭清空，懷疑洩密。檢方起訴痛批，丁身為律師卻背離正義角色，嚴重損害司法信譽。

當時檢方訊後聲押，丁啟修卻在羈押庭上坦承犯行，並哭窮稱無力負擔法院原本要求的300萬元保釋金，最後以100萬元完成交保。

士林地院今天開庭，丁到庭仍坦承犯行，並表示願悔改並請求法官給予緩刑；而他的辯護律師善盡辯護責任，指控檢察官對丁「有偏見」，怒嗆聲押書用語帶有貶抑，甚至以「通靈律師」形容，質疑當時的拘票案由與洩密罪無關、程序有瑕疵。

庭訊結束後，媒體依度追問丁是否回應「內鬼」指控，他未發一語，僅由辯護律師代為回應「不接受訪問」，隨即離開法院。

