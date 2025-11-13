網路互嗆約談判…一言不合竟開車撞又開槍 南警逮火爆男送辦

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市麻豆區新樓醫院停車場前天清晨傳槍響，嚇壞許多就醫民眾。麻豆警分局獲報追查，聯合學甲分局前晚在學甲區攔截逮捕涉嫌開槍的31歲莊姓犯嫌，不過他一直拒絕透露槍枝下落，警方直到昨晚才找到手槍，偵訊後上午將莊嫌移送法辦。

麻豆分局偵查隊表示，11日上午7點多獲報兩車在醫院停車場追撞且有疑似槍聲，派員封鎖現場，除聯絡被害人釐清案情，另從監視器分析及現場民眾指證發現，兩車互相攔阻衝撞疑似雙方糾紛衝突，過程中有疑似開槍，立即成立專案小組查緝，晚間在學甲街頭攔下嫌犯車輛，但他抗拒盤查逃跑、被員警包圍壓制帶回。

警方說，經查莊嫌與陳姓男子原就認識也在網路聯繫，衝突肇因認為對方口氣不佳進而在網路互嗆，約定談判卻又一言不合引發更大衝突，進而駕車互相衝撞，且對空鳴槍恐嚇。因該槍枝送驗確定有殺傷力，以違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、毀損等罪嫌送辦。

麻豆分局長洪國哲表示，員警在12小時內查獲嫌犯、避免更大治安事件值得獎勵。警方秉持速辦嚴辦原則對暴力零容忍，任何暴力犯罪必速查嚴辦並持續溯源，追查槍枝來源，維護治安。

網路互嗆約談判一言不合竟開車撞又開槍，警逮火爆男送辦。圖／麻豆分局偵查隊提供
