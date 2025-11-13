新北三重3命人倫悲劇！殺妻弒子 凶嫌夫死亡不起訴

新北市三重區去年7月9日發生一起廖姓男子與劉姓妻子激烈爭吵後，先持刀殺害妻子，再帶著6個月大的兒子駕車前往陽明山馬槽橋旁結束生命的人倫悲劇。由於凶嫌廖男已死亡，新北地檢署依刑事訴訟法不起訴處分。

這起人倫悲劇，據了解是案發時42歲廖男與43歲妻子，因先後遭到公司裁員和資遣，在經濟壓力和育兒的雙重壓力下，於當天中午約12點50分爆發激烈爭吵，廖男竟向妻子猛砍7刀將其殺害，行凶後於1點27分帶著幼子外出前往馬槽橋，之後在車外來回踱步超過1個小時，最後仍選擇與兒子一起結束生命。

劉女經相驗，發現全身受有頸部、胸腹部、背部、右臀部、右大腿、左手臂、左手處共21處刀傷，因身上多處鈍器傷、右頸動脈斷離導致氣胸、大量出血死亡。