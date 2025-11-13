聽新聞
8旬母絕望悶死照顧50年腦麻兒遭判刑 石崇良：我支持總統特赦

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導

8旬劉姓老媽媽悶死她照顧超過半世紀的重殘兒，被判刑2年半，長照悲歌遭跨界喊話希望賴清德總統能「特赦老媽媽」。立委林月琴立院質詢衛福部長石崇良是否支持，石崇良表示，支持特赦。

林月琴今於立院衛環委員會質詢時表示，一名80歲母親照顧罹患腦性麻痺的兒子超過半個世紀，最終在身心俱疲下親手結束孩子生命，案件震撼社會。法院認為情節特殊，甚至建議總統可考慮特赦。

對此，衛福部長石崇良在立法院答詢時說，他支持總統特赦，並強調事件反映出照顧者支持系統的不足，政府必須做得更多。

石崇良說，這起悲劇發生於2023年疫情期間，當時老母親因染疫需隔離，無法繼續照顧重度身障的兒子，導致悲劇發生。「反映這件事情，就是對於照顧者的支持，這些替代方案，我們要做的更多。」

林月琴再問，根據媒體報導統計，近7年來全台至少發生62起類似的「長照人倫悲劇」，平均每年約8起，顯示問題並非個案而是制度破口。長照要升級到3.0這個漏洞不能不補，這起案例雖有外籍看護或資源，仍因壓力過大而崩潰，許多家庭更因或不知可用資源，逐漸陷入孤立，政府是否有定期去調查長照家庭並列冊。

石崇良回應，這要分二部分，第一目前即使自聘外籍看護者，也可申請「喘息服務」等協助，但確實存在資訊落差，導致部分照顧者不知道有哪些資源。第二年這幾年也著重推動「家庭照顧者支持據點」，提供心理諮商、照顧技巧指導，但仍需擴大。

林月琴要求定期調查主動關懷的作業2周內要給予答覆，石崇良表示，讓長照服務員同時去 篩選出該家庭是否是高風險。

8旬劉姓老媽媽悶死她照顧超過半世紀的重殘兒，被判刑2年半，長照悲歌遭跨界喊話希望賴清德總統能「特赦老媽媽」。立委林月琴立院質詢衛福部長石崇良是否支持，石崇良表示，支持特赦。記者翁唯真／攝影
石崇良 長照 林月琴
×

