影／緝毒犬建功！遍聞鐵皮倉庫揪出3種毒品 助南警破販毒集團

23歲吳姓男子組成販毒集團，他負責在網路群組與買家聯繫，賴姓男子負責看貨、存貨，曾姓男子騎機車送貨，在台南市各行政區交易；台南市少年警察隊偵辦3個多月，日前在鳳凰颱風來襲前夕將3人逮捕，更出動緝毒犬雲斯頓，起出可供1500人吸食的大量三級毒品。

台南市少年隊今年8月逮捕多名吸食愷他命、使用毒品咖啡包等第三級毒品嫌疑人，經溯源追查供毒藥頭，發現他們有專門用來交易的通訊軟體群組，還有如騎機車的送貨男子；警方透過吸毒涉案人指證，初步掌握是透過熟人介紹，進入群組下訂後，就有人會送貨。

少年隊組成專案小組，報請台南地檢署檢察官陳奕翔指揮偵辦，經鎖定送貨男子機車跟監追查，發現其模式均是收到訂單後，前往永康區一處鐵皮倉庫取貨，再送到交易地點；警方循線查出送貨男身分為22歲曾姓男子，拿毒品給他的則是負責聯繫交易的23歲吳姓男子。

警方經三個多月跟監蒐證，查出吳姓男子所在鐵皮倉庫還不是毒品主要藏放地點，另有一名21歲的賴姓男子平時在永康區一間出租套房看管存貨，每當有訂單，先由賴取貨送到吳的倉庫，吳再拿給曾；三人目的是製造斷點，避免遭警方循線查獲，或一網打盡。

專案小組偵辦期間，發現該集團交易熱烈，天天出貨，由於是使用機車送貨，主要集中交貨地點都在永康區、中西區、安南區等或周邊行政區，買家要自行前往指定地點；經多日偵辦，專案小組調閱監視器、運用大數據交叉比對，確實追蹤掌握3人行蹤動向與住處。

本月10日在鳳凰颱風侵台前夕，警方研判3人應該都會待在據點，向檢方、法院聲請搜索票、拘票，前往永康區3處地點突擊搜索；由於吳姓男子在永康區的鐵皮倉庫面積不小，警方擔心吳跟共犯趁亂逃跑，集結保安警察大隊特殊任務警力、麻豆分局、第三分局等單位到場包圍緝捕。

另外，因要確認將毒品是否有藏放在倉庫隱匿處，也申請安排保三總隊拉不拉多緝毒犬雲斯頓到場，在雲斯頓四處嗅聞下，吳藏放的毒品無所遁形；警方在出租套房及鐵皮倉庫共起出第三級毒品愷他命162包478公克、第三級毒品咖啡包550包2215公克、第三級毒品彩虹菸1926支。

警方調查，這次起出的毒品量，總共可供1500人吸食，若均販賣出去，不法獲利超過數百萬元，另外也起出各式毒品分裝器具以及現金37萬餘元；吳等3人被逮捕到案，眼見毒品一一被緝毒犬聞出，均低頭認栽。

由於3人相當年輕，少年隊擔心是否有將毒品販賣給年輕族群、同儕，甚至流入校園，經初步查證其交易對象，確認尚未有此情況；警方詢後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送偵辦，檢察官將吳、賴二人向法院聲請羈押獲准，將再溯源追查上游毒品工廠。