名醫江漢聲看診遇刺 護理界籲加重刑責阻醫療暴力

聯合報／ 記者林琮恩蔣永佑黃子騰／連線報導

輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲前天在該院看診時，遭輔大曾姓肄業生持美工刀刺傷，新北地方法院裁定曾羈押不禁見。護理師公會全聯會昨籲衛福部修正醫療法，將醫療暴力列為加重刑責案件。

衛福部統計，二○二三年違反醫療法第廿四條妨礙醫療業務執行共三三一件。護理師公會全聯會指出，醫療暴力件數怵目驚心，制度及防護不足，醫療法雖有相關規定但刑責過輕，案發後要究責舉證困難，難以嚇阻暴力；台北市一名女性牙醫師數月前也在診間遭攻擊，凸顯醫護執業場域安全防護漏洞。

護理師公會全聯會表示，透過明確、具嚇阻力法律責任與通報制度，才能讓醫療人員免於恐懼，盼政府加速修法，將醫療暴力列為加重刑責案件，醫療機構也應強化防護與通報機制。

據調查，江漢聲曾被控掏空校產，卅歲曾姓男子在校時罷課抗議並於臉書辱罵，江今年八月獲判無罪，曾在臉書批評，前天下午掛號進入診間攻擊江。新北地檢署認為曾有反覆實施之虞，依殺人未遂恐嚇罪及醫療法聲押禁見。

輔大 泌尿科 護理師 衛福部 醫療暴力 牙醫 臉書 恐嚇 殺人未遂
×

