影／轉發80億換蕭美琴IPAC演講遭關切 PO文者一入境被警方約談

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會中發表演說，她返台後，網路謠傳「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。事發後外交部報案，警方查出PO文者是陳姓男子且人在國外，選擇他今天從日本返台到桃機堵人，陳男說，轉發自己覺得好笑的反串文哪裡犯法？台灣怎麼變成這個樣子。

陳男日前在社群上說，「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e（億）歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」。陳男今天下午3時許從日本搭機返台，刑事局偵三隊隊長親自到桃機等待陳男入境，並請他協助釐清案情，陳男雖然腰痛坐著輪椅，但仍配合警方至辦公室製作筆錄，事後隨刑事局偵三隊一同返回台北。

媒體詢問陳男怎麼會發文說台灣捐了80億換副總統演講，他說《Threads》上面很多人在講，他就是轉發文章，光是「法國BBC」這個就夠扯的，會把文章當真的就是腦子有問題，這就是一篇反串文，正常人都看得出來，文章下面也一堆網友回覆「法國BBC？」，他因為覺得好笑就轉發了，不懂發這樣一篇反串文到底哪裡犯法？

他強調，就是覺得好笑才PO出來，難道現在連發自己覺得好笑的文章都不可以嗎？台灣這個世界怎麼變成這樣？一看到「法國BBC報導」就知道是假的，他覺得很好笑就跟著轉發，這就是一則反串文，不懂轉發這類文章違反什麼法律。他在前往航警局保安大隊第一分隊辦公室製作筆錄的路上，還忍不住嘲諷地說「好瘋狂喔這個世界」。

網路謠傳「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換蕭美琴演講」一文，警方追查得知發文者人在日本，刑事局今天到桃機堵人，男子受訪時說，轉發自己覺得好笑的反串文哪裡犯法？台灣怎麼變成這個樣子。記者黃仲明／攝影
蕭美琴
