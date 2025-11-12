聽新聞
蕭美琴歐洲演講被傳「捐贈80億元交換」 2造謠者到案送辦
副總統蕭美琴日前赴歐洲議會參與IPAC年會演說，網路出現「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」等不實訊息及梗圖，刑事局調查，發現貼文者是一名陳姓男子，發文當時人在日本遊玩，因為不慎受傷，今天他返國後坐輪椅入境，隨後被警方帶回約談，兩人被依社維法送辦裁處。
刑事局9日接獲舉報，盧姓網友製作副總統赴歐盟議會演講的不實梗圖，並在網路散布；陳姓男子則在社群軟體散布該不實貼圖，留言稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」不實訊息，兩人涉嫌違反社會秩序維護法。
盧及陳分別在11、12日到案調查完畢，警方將依違反社會秩序維護法，移送台北地方法院簡易庭依法裁處。
據了解，盧姓男子並未說出為何製作梗圖的理由，陳姓男子則是在日本遊玩時，看到盧男製作梗圖，轉發並加上貼文，陳男說自己的貼文是開玩笑，他認為民眾看到貼文內容，也會認為是玩笑。
刑事警察局強調，對於各種流傳訊息、謠言應多加查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；民眾若接獲來源不明或未經查證屬實資訊時，應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息傳播者。
