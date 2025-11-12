快訊

罰54萬還不怕？孫國哲酒駕拒測3次 汽車駕照處禁考5年

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市交通事件裁決所今公告酒（毒）駕及拒測累犯名單，此次計有32名，在酒（毒）駕及拒測累犯2次者有25名，3次以上者有7名，名單罰鍰最高者為孫國哲，拒測累犯3次、處罰鍰54萬元。

北市裁決所表示，公告名單罰鍰最高者為孫國哲，拒測累犯3次、處罰鍰54萬元，汽車駕照處禁考5年。而累犯次數最多者為呂哲瑋，酒駕累犯4次、機車駕照處禁考3年，罰鍰部分酒測值超過酒精呼氣濃度0.25，涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理。

裁決所表示，公告名單中27名案件已結案，2名申請分期繳款，餘3名未結案者全數移送強制執行，移送金額30萬元。

另外，裁決所指，北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上，設籍本市者計有林建全、鄭凱中及侍靖恩等3名，裁決所已印製A4彩色照片海報，將提供本市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布，加強嚇阻民眾酒後駕車行為。

裁決所提醒，有酒駕違規行為車輛牌照一律吊扣2年；累犯者處以高額罰鍰，按前次罰鍰金額加罰9至18萬元；因而肇事致人重傷或死亡，得沒入該車輛；年滿十八歲同車乘客同罰最高處罰鍰1萬5000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

裁決所指，北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上，將提供本市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布。圖／台北市裁決所提供
台北市交通事件裁決所今公告酒（毒）駕及拒測累犯名單，此次計有32名，在酒（毒）駕及拒測累犯2次者有25名，3次以上者有7名。示意圖／AI生成
台北市交通事件裁決所今公告酒（毒）駕及拒測累犯名單，此次計有32名，在酒（毒）駕及拒測累犯2次者有25名，3次以上者有7名。示意圖／AI生成

酒駕 駕照
相關新聞

蕭美琴歐洲演講被傳「捐贈80億元交換」 2造謠者到案送辦

副總統蕭美琴日前赴歐洲議會參與IPAC年會演說，網路出現「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」等不實訊息及梗圖...

罰54萬還不怕？孫國哲酒駕拒測3次 汽車駕照處禁考5年

台北市交通事件裁決所今公告酒（毒）駕及拒測累犯名單，此次計有32名，在酒（毒）駕及拒測累犯2次者有25名，3次以上者有7...

苗栗隨機殺人案 檢起訴求無期

苗栗縣邱姓男子上月二日菜刀以膠帶綁在左手，在街頭揮刺，導致一大人、二兒童受輕重傷，苗栗地檢署昨天偵結，依三個殺人未遂罪嫌...

輔大名醫遭砍傷⋯醫療暴力年逾3百件 護理界籲修法：醫療暴力加重刑責

輔大醫院昨天下午傳出醫療暴力案件，輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲在該院看診，遭一名對其長期不滿的曾姓男子，於診間持美工刀砍...

診間攻擊名醫江漢聲濺血 凶嫌被裁定羈押不禁見

新北市輔大醫院診間，昨天驚傳輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲遭30歲曾姓輔大肄業生持美工刀攻擊的醫療暴力事件，據悉他犯案前曾...

太子集團「爆乳妹」15萬交保惹議 台北地院：檢察官命交保的

媒體報導「柬埔寨跨國詐欺集團『太子集團』在台據點遭搜索，涉案大陸籍財務長李添女特助劉純妤以15萬元交保引發輿論譁然」，有...

