輔大名醫遭砍傷⋯醫療暴力年逾3百件 護理界籲修法：醫療暴力加重刑責

輔大醫院昨天下午傳出醫療暴力案件，輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲在該院看診，遭一名對其長期不滿的曾姓男子，於診間持美工刀砍傷。對此，醫師公會全聯會發聲明譴責暴力，護理師公會全聯會今接續發聲，除強調醫療暴力零容忍，也呼籲衛福部修正「醫療法」修法，將醫療暴力列為「加重刑責」案件，解決現行規定刑責過輕、舉證困難的困境。

護理師公會全聯會指出，輔大案件並非單一案例，數月前台北市一名女性牙醫師，也在診間遭惡意攻擊，導致眼窩骨折，雖然2件案例後續都與私人恩怨有關，非單純醫療糾紛，卻都發生在診療空間，凸顯醫護執業場域安全防護「存在明顯漏洞」，醫療現場不該是恐懼與傷害的所在，大型醫院或私人診所，若有人帶著報復意圖預謀闖入，現行防護機制幾乎無法阻擋。

據衛福部統計，112年1年內醫療機構違反「醫療法」第24條規定，妨礙醫療業務執行情事，案件數共331件。護理師公會全聯會指出，醫療暴力案件數字怵目驚心，反映現行制度及防護不足，「醫療法」雖有相關規定，但規定刑責過輕，案發後要咎責時，舉證也很困難，難以對暴力行為產生實質嚇阻功效，醫療暴力本質並非單純衝突，而是對公共安全與專業秩序的侵害。

護理師公會全聯會強調，透過明確、具嚇阻力的法律責任與通報制度，才能讓每位在崗位上的醫療人員免於恐懼，盼政府加速修法，將醫療暴力列為「加重刑責」案件，醫療機構應強化防護與通報機制，同時呼籲社會各界，應以理性、尊重為前提，防止暴力重演，「保障醫療安全，就是保障每一個人的健康」，盼社會共同拒絕暴力，讓信任與尊重回到醫療現場。