診間攻擊名醫江漢聲濺血 凶嫌被裁定羈押不禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市輔大醫院診間，昨天驚傳輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲遭30歲曾姓輔大肄業生持美工刀攻擊的醫療暴力事件，據悉他犯案前曾在臉書預先寫下聲明，並向許多媒體爆料，疑預謀行凶。新北地檢署依涉犯殺人未遂、恐嚇及違反醫療法，將曾男聲押禁見，新北地方法院稍早裁定羈押不禁見。

新北檢表示，檢察官認為曾男犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，因此聲押禁見，檢方同時嚴厲譴責醫療暴力，對此類案件將嚴查速辦，以維護醫護人員安全及民眾就醫權益。

據了解，行凶的30歲曾姓男子是輔大哲學系肄業生，就讀輔大時校長江漢聲因被控掏空校產，曾男和校內學生發動罷課抗議，並在臉書上發文辱罵。

今年8月江漢聲獲判無罪確定，曾男對此無法接受，在臉書PO文寫下「沒正義就沒有和平」，批評判決江漢聲無罪的法官是「有錢判生，沒錢判死」，並寫下「中國有荊軻，台灣有廖添丁及白米炸彈客。」決定「替天行道」持刀至診間行凶。

昨天下午2時許，曾南佯裝病人掛號後進入診間，隨後就掏出預藏的美工刀劃傷江漢聲，隨即被院方保全壓制，交由警方帶回偵訊。

輔仁大學前校長、名醫江漢聲遭曾姓男子於診間持刀行凶，新北地院已裁定將曾男收押不禁見。圖/聯合報系資料照片
