太子集團「爆乳妹」15萬交保惹議 台北地院：檢察官命交保的

媒體報導「柬埔寨跨國詐欺集團『太子集團』在台據點遭搜索，涉案大陸籍財務長李添女特助劉純妤以15萬元交保引發輿論譁然」，有媒體稱劉女為「爆乳妹」，並指法官輕縱。台北地院今提出4點澄清說，劉女是檢方依職權命交保，法院依法無從介入。

台北地方法院表示，一、檢警調日前針對太子集團洗錢案執行搜索並拘提、約談24人。檢察官於偵訊後，對其中19人依案情分別命具保候傳，或並限制出境出海；另就5人向本院聲請羈押。本院審酌案情與證據後，裁定羈押4人，另1人以30萬元交保（檢察官不服，業已提起抗告）。

二、媒體關注之「劉姓特助以15萬元交保」部分，係檢察官於偵查階段依職權命具保候傳。檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入。該項交保並非本院所為的裁定，特此說明。

三、依刑事訴訟法規定，偵查階段被告之逕命具保、聲押或釋放，均屬檢察官職權範圍；法院僅於檢察官聲請羈押時，依法審查並裁定是否羈押。此一制度設計，係為確保偵查與審判之職權分際，並兼顧人權保障與程序正義。