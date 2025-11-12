桃園男17年前勒斃已婚婦 假釋後又被分手再勒死前女友

桃園市49歲李姓男子2008年因勒斃姊弟戀女友入獄，2019年假釋，這個月10日竟涉嫌殺害51歲周姓前女友，同樣是姊弟戀，也以同樣手法勒斃女子，警方據報後當場逮人，全案昨天依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方以罪嫌重大，有逃亡之虞向法院聲請羈押獲准。

李男不滿周女日前提分手，10日上午6點半左右約周女到她平鎮區住處附近的空地談判，疑因周女堅持分手，李怒氣下勒斃周女。李殺人後並未離開現場，自稱原本想和她一起同赴黃泉，但是用刀劃破身體時可能失血過多昏倒，醒來以後知道犯下大錯，於是報案。

平鎮警方據報趕到現場，發現周女已倒地沒有意識，緊急連絡119派救護車送醫，但仍不治；李男同時送醫無礙，現場就在女子住處附近的樹林空地，鄰居表示因為地點偏僻，沒聽見爭吵或喊救命。

檢警追查，李男在2008年以同樣手法殺害已婚婦人，當時因婦人的丈夫在大陸經商久久才回來，兩人因工作認識並發展出姊弟戀，後來婦人不想繼續談感情，和李男有爭吵。該年7月底李男以要拿回存摺為由，要和婦人見面，兩人在婦人住家樓下見面後李男失控勒斃婦人，還打電話告訴婦人的女兒說失手勒斃她的母親，警方接獲報案後逮人，李男日後入獄，沒想到假釋5、6年後工作一段時間認識周女，兩人交往一樣時間不長，又犯下殺人案。