聯合報／ 記者鄭國樑陳恩惠／桃園即時報導

桃園市49歲李姓男子2008年因勒斃姊弟戀女友入獄，2019年假釋，這個月10日竟涉嫌殺害51歲周姓前女友，同樣是姊弟戀，也以同樣手法勒斃女子，警方據報後當場逮人，全案昨天依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方以罪嫌重大，有逃亡之虞向法院聲請羈押獲准。

李男不滿周女日前提分手，10日上午6點半左右約周女到她平鎮區住處附近的空地談判，疑因周女堅持分手，李怒氣下勒斃周女。李殺人後並未離開現場，自稱原本想和她一起同赴黃泉，但是用刀劃破身體時可能失血過多昏倒，醒來以後知道犯下大錯，於是報案。

平鎮警方據報趕到現場，發現周女已倒地沒有意識，緊急連絡119派救護車送醫，但仍不治；李男同時送醫無礙，現場就在女子住處附近的樹林空地，鄰居表示因為地點偏僻，沒聽見爭吵或喊救命。 

檢警追查，李男在2008年以同樣手法殺害已婚婦人，當時因婦人的丈夫在大陸經商久久才回來，兩人因工作認識並發展出姊弟戀，後來婦人不想繼續談感情，和李男有爭吵。該年7月底李男以要拿回存摺為由，要和婦人見面，兩人在婦人住家樓下見面後李男失控勒斃婦人，還打電話告訴婦人的女兒說失手勒斃她的母親，警方接獲報案後逮人，李男日後入獄，沒想到假釋5、6年後工作一段時間認識周女，兩人交往一樣時間不長，又犯下殺人案

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

李男約周女到偏僻地點，疑談判怒氣上來勒斃女子。記者鄭國樑／翻攝
李男約周女到偏僻地點，疑談判怒氣上來勒斃女子。記者鄭國樑／翻攝

殺人案 前女友 桃園地檢署
相關新聞

名醫江漢聲診間遭刀劃傷濺血 凶嫌輔大校友稱「替天行道」…聲押禁見

新北市輔大醫院診間，昨天驚傳輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲遭30歲曾姓輔大肄業生持美工刀攻擊的醫療暴力事件，據悉他犯案前還...

苗栗隨機殺人案 檢起訴求無期

苗栗縣邱姓男子上月二日菜刀以膠帶綁在左手，在街頭揮刺，導致一大人、二兒童受輕重傷，苗栗地檢署昨天偵結，依三個殺人未遂罪嫌...

桃園男17年前勒斃已婚婦 假釋後又被分手再勒死前女友

桃園市49歲李姓男子2008年因勒斃姊弟戀女友入獄，2019年假釋，這個月10日竟涉嫌殺害51歲周姓前女友，同樣是姊弟戀...

17年前姊弟戀談分手勒死她…這次女友想分再勒斃 恐怖情人收押

李姓男子本月10日清晨在桃園市平鎮區金陵路三段前女友家外空地求復合不成，竟動手將女方勒斃，檢警獲報，發現李姓犯嫌10餘年...

虛擬資產犯罪國際化 艾格蒙聯盟3度選台灣辦研討會…20國與會

柬埔寨太子集團主席陳志在世界各地建立龐大網絡洗錢，凸顯虛擬貨幣犯罪已是國際挑戰，調查局與國際反洗錢組織艾格蒙訓練中心，本...

毒品高風險人口 學者籲複式監控

苗栗邱姓男子隨機殺人案，凶嫌十年兩度因吸毒犯案，中正大學犯罪防治學系暨研究所教授賴擁連說，可縮短毒品高風險人口失聯通報期...

