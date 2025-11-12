快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

名醫江漢聲診間遭刀劃傷濺血 凶嫌輔大校友稱「替天行道」…聲押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市輔大醫院診間，昨天驚傳輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲遭30歲曾姓輔大肄業生持美工刀攻擊的醫療暴力事件，據悉他犯案前還曾在臉書預先寫下聲明，並還向許多媒體爆料，疑預謀行凶。警詢後依殺人未遂、恐嚇及醫療法將曾男移送新北地檢署，檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見。

新北檢表示，經檢察官訊問，認為曾男犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，因此聲押禁見，檢方同時嚴厲譴責醫療暴力，對此類案件將嚴查速辦，以維護醫護人員安全及民眾就醫權益。

據了解，行凶的30歲曾姓男子是輔大哲學系肄業生，就讀輔大時校長江漢聲因被控掏空校產，曾男和校內學生發動罷課抗議，並在臉書上發文辱罵。

今年8月江漢聲獲判無罪確定，曾男對此無法接受，在臉書PO文寫下「沒正義就沒有和平」，批評判決江漢聲無罪的法官是「有錢判生，沒錢判死」，並寫下「中國有荊軻，台灣有廖添丁及白米炸彈客。」決定「替天行道」持刀至診間行凶。

昨天下午2時許，曾南佯裝病人掛號後進入診間，隨後就掏出預藏的美工刀劃傷江漢聲，隨即被院方保全壓制，交由警方帶回偵訊。

新北市輔大醫院診間，昨驚傳輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲遭30歲曾姓輔大肄業生持美工刀攻擊的醫療暴力事件，警詢後依殺人未遂、恐嚇及醫療法將曾男移送新北檢，複訊後向法院聲請羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
新北市輔大醫院診間，昨驚傳輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲遭30歲曾姓輔大肄業生持美工刀攻擊的醫療暴力事件，警詢後依殺人未遂、恐嚇及醫療法將曾男移送新北檢，複訊後向法院聲請羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

醫療暴力 檢察官
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

曾被網友封「全台最夯夜市」之一！ 輔大花園夜市一開幕就爆紅卻在7年後吹熄燈號

輔大醫院發生醫療暴力事件！自稱替天行道 行刺江漢聲前還預發臉書聲明

「我們的老師被砍傷！」泌尿科名醫江漢聲診間遭攻擊 醫界譴責暴力

診間揮刀攻擊輔大名醫暨前校長江漢聲 男遭警逮怒吼畫面曝

相關新聞

名醫江漢聲診間遭刀劃傷濺血 凶嫌輔大校友稱「替天行道」…聲押禁見

新北市輔大醫院診間，昨天驚傳輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲遭30歲曾姓輔大肄業生持美工刀攻擊的醫療暴力事件，據悉他犯案前還...

苗栗隨機殺人案 檢起訴求無期

苗栗縣邱姓男子上月二日菜刀以膠帶綁在左手，在街頭揮刺，導致一大人、二兒童受輕重傷，苗栗地檢署昨天偵結，依三個殺人未遂罪嫌...

桃園男17年前勒斃已婚婦 假釋後又被分手再勒死前女友

桃園市49歲李姓男子2008年因勒斃姊弟戀女友入獄，2019年假釋，這個月10日竟涉嫌殺害51歲周姓前女友，同樣是姊弟戀...

17年前姊弟戀談分手勒死她…這次女友想分再勒斃 恐怖情人收押

李姓男子本月10日清晨在桃園市平鎮區金陵路三段前女友家外空地求復合不成，竟動手將女方勒斃，檢警獲報，發現李姓犯嫌10餘年...

虛擬資產犯罪國際化 艾格蒙聯盟3度選台灣辦研討會…20國與會

柬埔寨太子集團主席陳志在世界各地建立龐大網絡洗錢，凸顯虛擬貨幣犯罪已是國際挑戰，調查局與國際反洗錢組織艾格蒙訓練中心，本...

毒品高風險人口 學者籲複式監控

苗栗邱姓男子隨機殺人案，凶嫌十年兩度因吸毒犯案，中正大學犯罪防治學系暨研究所教授賴擁連說，可縮短毒品高風險人口失聯通報期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。