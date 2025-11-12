17年前姊弟戀談分手勒死她…這次女友想分再勒斃 恐怖情人收押

李姓男子本月10日清晨在桃園市平鎮區金陵路三段前女友家外空地求復合不成，竟動手將女方勒斃，檢警獲報，發現李姓犯嫌10餘年前同樣因感情問題動手勒斃女友，入獄服刑近年才出獄卻又再犯，桃園地檢署複訊後，昨天向法院聲押獲准。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說明，前天下午接獲平鎮警分局通報，數小時前發生李姓男子勒斃前女友的殺人案，立刻指派外勤檢察官偵辦，經檢察官指揮鑑識小組現場勘查蒐證並率同法醫相驗，同時偵訊李男及相關證人後，初步了解雙方因感情問題釀情殺案件。

根據49歲李男供稱，由於不滿周姓前女友自行提分手，也不願說清楚，前天上午6時30分到周女位於平鎮區金陵路三段的住處要談判，周女怕清晨吵了家人，2人於是在一旁空地，期間因不滿周女態度，憤而動手勒頸，不管周女如何奮力掙扎仍狠心殺她，因而涉犯刑法殺人罪嫌，由於罪嫌重大有逃亡、滅證及反覆實施犯罪之虞，昨天向桃園地院聲請羈押獲准。